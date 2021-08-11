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Sağlık Karpuzun sağlığa yararları nelerdir?
Sağlık

Karpuzun sağlığa yararları nelerdir?

Yaz aylarının en çok tercih edilen meyvesi karpuzun lezzetinin yanında sağlığa da faydaları oldukça fazladır. Karpuz, pazar ve manavlarda çokta yerini aldı bile. Karpuzun büyük bir kısmı su ve şekerdir. Peki, Karpuzun sağlığa yararları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 00:22:00 -
Karpuzun sağlığa yararları nelerdir?

Karpuz, Güney Afrika'ya özgü asma benzeri bir çiçekli bitkide yetişen bir meyvedir. Karpuzun bileşiminin yüzde 92’si sudan oluşuyor. İnsanlar karpuzun sağlığa faydalarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Karpuzun sağlığa yararları nelerdir?

1. Karpuz, içeriğinde lif olmasından ötürü, bağırsakları çalıştırır.
2. Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu kontrol altına almaktadır.
3. Kanser savar bir besindir. Kanser vakalarında yan etkinin azalmasına yardımcı olmaktadır
4.Karpuz, vücutta yağ birikimini engellemektedir.
5. Karpuzun içerisinde likopen ve antosiyanin yüksektir. Bu bileşenler; kalp krizi, kalp hastalıkları ve bazı kanser çeşitlerine karşı koruma sağlar.
6. Çok iyi bir antioksidandır.
7. Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.
8. Karpuz; böbreklerin işlevlerini doğru bir şekilde getirmesine yardımcı olur.
9. İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirmektedir.
10. Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma süresini kısaltmaktadır.
11. Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.

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