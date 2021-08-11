Karpuz, Güney Afrika'ya özgü asma benzeri bir çiçekli bitkide yetişen bir meyvedir. Karpuzun bileşiminin yüzde 92’si sudan oluşuyor. İnsanlar karpuzun sağlığa faydalarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Karpuzun sağlığa yararları nelerdir?

1. Karpuz, içeriğinde lif olmasından ötürü, bağırsakları çalıştırır.

2. Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu kontrol altına almaktadır.

3. Kanser savar bir besindir. Kanser vakalarında yan etkinin azalmasına yardımcı olmaktadır

4.Karpuz, vücutta yağ birikimini engellemektedir.

5. Karpuzun içerisinde likopen ve antosiyanin yüksektir. Bu bileşenler; kalp krizi, kalp hastalıkları ve bazı kanser çeşitlerine karşı koruma sağlar.

6. Çok iyi bir antioksidandır.

7. Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.

8. Karpuz; böbreklerin işlevlerini doğru bir şekilde getirmesine yardımcı olur.

9. İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirmektedir.

10. Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma süresini kısaltmaktadır.

11. Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.