Şeref Oğuz, Adana'dan hasat edilip yola çıkan karpuzun İstanbul'a kadar; mazot, köprü ücreti gibi sebeplerle yüzde 80 fiyat artışı yaşadığını söyledi.

Oğuz, "Hani tarlada yata yata büyüyen karpuz, kendisi kalkıp soframıza gelemediğinden, onu birilerinin hasat edip “hale” yola sokması ve bize ulaştırması gerekiyor. Akaryakıt, otoyol, köprü ücretleri derken manavda eline aldığın karpuzun ana maliyeti; lojistik…" dedi.

"Geçenlerde Vahap Munyar sucularla konuşurken oraya çıkan gerçeği yazmıştı. 19 litresi 1 lira olan damacana nasıl oluyor da 55 liraya çıkabiliyor? Benzeri, patates, kavun ve karpuz gibi ağırlık tutan ürünlerde de akaryakıta gelen zamların ardından ana maliyeti; mazot teşkil etmeye başladı. Yazık…" değerlendirmesi yapan Oğuz'a, okuyucular, "Karpuzun İstanbul’daki fiyatını gerekçelendirdiğinde Adana’daki fiyatı ne olacak?" diye sordu.

Gözler Şeref Oğuz'un vereceği cevaba çevrildi.

Kaynak: Ekonomim

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