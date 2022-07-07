Karpuzun faydaları: Neye iyi gelir, hangi vitaminleri içerir? İyi karpuz nasıl seçilir?

Karpuz sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek oluyor. Kalp ve kanser hastalıklarından korunmada fayda sağlıyor. Böbrek ve cilt sağlığımız üzerinde önemli işlevler üstleniyor. Uykusuzluğa karşı savaşıyor.

Karpuz, magnezyum ve potasyum doludur

Vitamin ve mineral içeriği de oldukça yüksektir ve 100 gram karpuz günlük C vitamini gereksiniminin %14'ünü, A vitamini gereksiniminin %12'sini, potasyum mineraline olan gereksinimin %3'ünü, magnezyum gereksiniminin %2'sini ve B1, B5, B6 vitaminlerine olan gereksinimin %2'sini karşılar.

Lezzeti ve bol su içeriğiyle yaz aylarının en favori meyvelerinden olan karpuz, A ile C vitaminleri, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin yanı sıra likopenden de zengin olması sayesinde sofralarımıza adeta sağlık taşıyor. Ancak karpuz tüketirken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor, aksi halde yarardan çok zarar verebiliyor! Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, glisemik indeksi yüksek olması nedeniyle kan şekerini hızla yükseltebildiği için karpuzun fazla tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Diyabet ve insülin direnci gibi bir hastalığınız varsa karpuzu günde sadece bir kez 200 gramı geçmeyecek şekilde ve haftada en fazla 3-4 kez tüketmeye özen gösterin” diyor. Ezgi Hazal Çelik, karpuz tüketirken sağlığınızı riske atmamak için dikkat etmeniz gereken 6 kuralı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!

Ana Öğün Değil, Ara Öğün Olsun!

Karpuz yapısında işlenmemiş, doğal şeker içeriyor. Büyük bir bölümü sudan oluşsa da, 100 gramında yaklaşık 7gr karbonhidrat mevcut. İçeriğindeki karbonhidrat nedeniyle glisemik indeksi, yani kan şekerini yükseltme hızı yüksek olduğu için ideal porsiyon miktarı aşıldığında özellikle diyabet hastalarının sağlığını tehdit edebiliyor. Fazla tüketimi içerdiği karbonhidrat nedeniyle göbek çevresinde ve karaciğerde yağlanmaya da neden olabiliyor. Yine içeriğindeki fodmap nedeniyle sindirim sistemi de etkilendiği için şişkinlik ve gaz gibi problemler de gelişebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, “Porsiyon miktarının artması nedeniyle karpuzu ana öğün olarak değil, ara öğün olarak tüketmeye özen gösterin” diyor.

Yanında Mutlaka Protein Tüketin

Karpuz; elma, armut ve muz gibi meyvelerden farklı olarak uzun süreli tokluk sağlamıyor, mideyi şişirerek kısa süreli doygunluk hissetmenize yol açıyor. Bu nedenle karpuzun yanında peynir gibi protein kaynağı ya da ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumları tüketmeniz hem daha uzun süre tok kalmanıza hem de tükettiğiniz karpuz porsiyonunun kontrollü olmasına yardımcı olacaktır.

Karpuz Peynir İkilisine Dikkat!

Karpuz denildiğinde hemen hepimizin aklında ilk olarak ‘peynir’ geliyor. Zira karpuz-peynir yaz aylarında ara öğünlerin vazgeçilmez ikilisini oluşturuyor. Uzun süreli tokluk sağlamayan karpuzun yanında iyi bir protein kaynağı olan peynir tüketmeniz kan şekerini dengeleyerek doygunluk, dolayısıyla porsiyon kontrolü sağladığı için aynı zamanda da faydalı. Ancak dikkat! Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, “Günlük tuz tüketiminin artmaması için ara öğünde bir porsiyon az tuzlu peynirle bir porsiyon (yaklaşık 200 gram) karpuz miktarını aşmayın” uyarısında bulunuyor.

Çekirdeklerini Sakın Atmayın

Karpuz çekirdeklerinin de karpuz gibi sağlığa birçok olumlu etkisi oluyor. Vitamin, mineral ile yağın yanı sıra içerdiği cucurbocitrin adlı madde sayesinde kan basıncının düşmesine ve böbreklerin temizlenmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Çekirdeği karpuzla birlikte çiğ halde tüketemiyorsanız kuruttuktan sonra kuruyemiş şeklinde de yiyebilirsiniz.

Karpuz Suyunu Tercih Etmeyin

Glisemik indeksi yüksek olan, dolayısıyla fazla miktarda yenildiğinde kan şekerini hızla yükseltme riski taşıyan karpuz, meyve suyu veya smoothie şeklinde tüketildiğinde kan şekerinin düzenlenmesinde sorun oluşturabiliyor. Bunun nedeni ise karpuz suyu olarak tüketildiğinde karpuzun porsiyon miktarının artması. Smoothie’lerde de hem ekstra başka besinlerin eklenmesi hem de yine bir sıkma işlemi uygulandığı için porsiyon miktarı, dolayısıyla kalori içeriği artıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, “Meyve suyunda C vitamini ve lifin büyük bir kısmının kaybolduğunu da göz önünde bulundurarak, karpuzu meyve şeklinde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır” diyor.

Kesmeden Önce Buzdolabına Koymayın

Karpuzu oda sıcaklığında bütün halinde tutmanız içeriğindeki antioksidan miktarının artmasına fayda sağlıyor. Bu nedenle karpuzu kesme zamanı gelmeden buzdolabına koymayın. Kestikten sonra üzeri kapalı bir şekilde buzdolabında 3-4 gün muhafaza edebilirsiniz. Bozulmaması için bitiremediğiniz karpuzları ezerek posa haline getirdikten sonra dondurup, limonata tariflerinde değerlendirebilirsiniz.

Peki, iyi karpuz nasıl seçilir?

İyi karpuz nasıl seçilir? Kelek karpuz almak istemiyorsanız dikkat etmeniz gerekenler

Karpuz seçmek adeta bir ustalık haline gelmiştir. Karpuzu seçerken bazı noktalara oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Aşağıda yer alan püf noktalara dikkat ederek seçtiğiniz karpuzların tadı hiç olmadığı kadar lezzet olacak.

Yaz aylarında en çok tercih edilen meyveler arasında yer alan karpuz herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Oldukça fresh bir tada sahip olan karpuz sıcak yaz günlerinde ferahlamaya yardımcı oluyor. Ancak karpuzun lezzetli olanını almak zor olabiliyor. Bu sebeple karpuz seçerken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.

KARPUZUN ALT TARAFINA BAKIN

Karpuz seçerken dikkat etmeniz gereken ilk nokta alt kısmının sarı olup olmamasıdır. Karpuzun büyüme aşamasında yere değdiği bölgeye mutlaka bakın. Alt bölge ne kadar sarıysa karpuz o kadar olgunlaşmış ve lezzetlidir.

ÇATLAKLARINA DİKKAT EDİN

Burada bahsettiğimiz çatlak, normal çatlama değil. Karpuzun üzerinde oluşan kahverengi noktalar örümcek ağına benzer bir görünümdedir. Bu çatlaklar, karpuzun büyürken arılar tarafından ziyaret edildiğini gösterir. Karpuzun üzerindeki kahverengi noktalar ne kadar çoksa, lezzeti de o kadar yüksektir.

BÜYÜKLÜĞÜ ÖNEMLİ

Eski zamanlarda karpuz ne kadar büyükse, lezzeti de o kadar çoktur düşüncesi vardı. Fakat günümüzde meyvelerin olgun görünmesi için farklı ilaçlar kullanıldığını ve hormonal bozukluklara yol açtığını biliyoruz. Bu nedenle karpuzun çok küçük ve çok büyük olmamasına özen gösterin. Ayrıca boyutuna göre uygun ağırlıkta olması da oldukça önemlidir

KURU SAPLAR DAHA LEZZETLİ

Karpuzun sapı da lezzeti hakkında bilgi veren detaylardan biridir. Karpuzun sapı yeşilse, erken toplandığını gösterir. Bu nedenle sapı kuruyan karpuzlar daha olgun ve tatlıdır.

KARPUZUN CİNSİYETİ DE ÖNEMLİ

Çiftçiler karpuzları topladıktan sonra cinsiyetlerine göre ayırıyormuş. Peki, karpuzun cinsiyeti nasıl anlaşılır? Uzun ve oval bir görünüme sahip olan karpuzlar erkektir ve diğer çeşitlere göre daha sulu oldukları bilinir. Dişi karpuzlar için daha kısa ve yuvarlak bir görünüme sahiptir. Dişi karpuzlar, erkek karpuzlara göre daha tatlı olurlar.