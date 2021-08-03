  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yusuf Güney gözaltına alındı

Muhalif medyanın freni patladı! AK Parti'ye "vatandaşa ev yapmayın" dayatması

2 yıldır kendine gelemiyor... Fazıl Say’ın saçma mesajlarının altında ne var?

Nejat İşler şamarın nereden geldiğini anlayamadı

Bakan Koca’dan yangında etkilenen vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama

Köpek katili profesörden tarihi sallama! Türkiye'yi kötüleyip, Yunan'ı cilaladı

Anadolu’nun ilk Türk camisiydi! Ezan sesleri böyle yükseldi

“THK’nın uçakları’ diye vıdı vıdı yapanların suratına çarptı! Orman yangınında rekoru kim kırmış

AK Parti'yi eleştirdiğinde yere göğe sığdıramıyorlardı... Kemalistlerden Mehmet Ali Erbil'e linç girişimi

Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles'ten "HelpTurkey" isyanı: Yazık size
Sevindiren haber! O bölgede yangın kontrol altına alındı
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı'nı el-Mişri kazandı
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı gönderen ülkelere teşekkür
Kadın - Aile Karpuzun çekirdeği faydalı mı? Karpuz çekirdeği nasıl tüketilir?
Kadın - Aile

Karpuzun çekirdeği faydalı mı? Karpuz çekirdeği nasıl tüketilir?

Karpuz çekirdeği yararları | Yaz aylarının olmazsa olmaz meyvelerinden olan karpuzun çekirdeği genellikle çöpe atılır. Peki, karpuz çekirdeği yararlı mı? Karpuz çekirdeği nasıl yenir? Karpuz çekirdeğinden ne yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 17:25:00 -
Karpuzun çekirdeği faydalı mı? Karpuz çekirdeği nasıl tüketilir?

Karpuz ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalı meyvelerden biridir. Karpuz yenirken çekirdekleri genellikle çöpe atılır. Ancak karpuz kadar çekirdekleri de şifa deposu. Peki, karpuz çekirdeği neye iyi gelir?

Karpuzun çekirdeği faydalı mı?  Karpuz çekirdeği nasıl tüketilir?

Karpuz çekirdeği protein deposu olarak gösteriliyor. Karpuzun çekirdeği tüketerek uzun süreli tokluk hissi yaşayabilirsiniz.

Ayrıca karpuz çekirdeği düzenli ve ölçülü tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır. Bu sebeple karpuz çekirdeğini kavurarak ara öğünlerde tüketebilirsiniz. Ayrıca kavurduğunuz karpuz çekirdeğini salatalara ekleyebilirsiniz.

Magnezyum yönünden zengin olduğu ifade edilen karpuz çekirdeği kalp ve damar sağlığı için de son derece kıymetlidir.

Karpuz çekirdeği cildinizi kırışıklara karşı korur.

Kan basıncını dengeleyen karpuz çekirdeği içerdiği proteinle büyümeyi destekler.

Karpuz çekirdeği bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kolesterolü dengeleyen karpuz çekirdeği osteoporozu engeller.

Karpuz çekirdeğini karpuzla birlikte yiyebilir ya da kavurup kuruyemiş gibi tüketebilirsiniz.

Bu çay yaz sıcaklarında en iyi dostunuz olacak! Neden mi?
Bu çay yaz sıcaklarında en iyi dostunuz olacak! Neden mi?

Kadın - Aile

Bu çay yaz sıcaklarında en iyi dostunuz olacak! Neden mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay