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Aktüel

Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti

D-100 karayolu ve TEM otoyolunda makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye atan sürücü, kucağında karpuzla minibüs kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:49:16 -
Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti

D-100 karayolu ve TEM otoyolunda makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye atan sürücü, kucağında karpuzla minibüs kullandı.


İstanbul’da bir sürücü farklı zamanlarda makas atarak D-100 karayolu ve TEM otoyolunda ilerledi. O anların videosunu çeken hem kendi canını hem trafikteki diğer kişilerin canını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aştı. Trafik magandası kucağına aldığı karpuzu yiyerek minibüs kullanırken görüntüler tepki çekti.

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