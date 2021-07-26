Karpuzlu limonata nasıl yapılır? Karpuzlu limonata tarifi
Karpuzlu limonata yapılışı | Sıcacık yaz günlerinde herkes serinletici lezzetler arıyor. Hem çocuklarınızın hem de sizlerin keyifle tüketeceği karpuzlu limonata ise yeni favoriniz olacak gibi. Peki, karpuzlu limonata nasıl yapılır? Tam ölçülü karpuzlu limonata tarifi
Sıcacık yaz günlerinde farklı bir limonata hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz.
Karpuzlu limonata tarifi
Malzemeler:
- Yarım dilim karpuz
- 3 adet limon
- 3 yemek kaşığı şeker
- 1,5 su bardağı su
Karpuzlu limonata nasıl yapılır?
Limonlar güzelce yıkayıp kabuklarını rendeleyin.
Ardından limonları sıkın.
Karpuzun çekirdeklerini çıkarın.
Rondonun içerisine karpuz ve limon suyunu atıp çekin.
Şeker, su ve limon kabuklarını da ilave edip rondoyu çalıştırın.
Leziz limonatanız hazır.
Afiyet olsun.