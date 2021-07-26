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Kadın - Aile Karpuzlu limonata nasıl yapılır? Karpuzlu limonata tarifi
Kadın - Aile

Karpuzlu limonata nasıl yapılır? Karpuzlu limonata tarifi

Karpuzlu limonata yapılışı | Sıcacık yaz günlerinde herkes serinletici lezzetler arıyor. Hem çocuklarınızın hem de sizlerin keyifle tüketeceği karpuzlu limonata ise yeni favoriniz olacak gibi. Peki, karpuzlu limonata nasıl yapılır? Tam ölçülü karpuzlu limonata tarifi

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:14:00 -
Karpuzlu limonata nasıl yapılır? Karpuzlu limonata tarifi

Sıcacık yaz günlerinde farklı bir limonata hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz.

Karpuzlu limonata tarifi

Malzemeler:

  • Yarım dilim karpuz
  • 3 adet limon
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1,5 su bardağı su

Karpuzlu limonata nasıl yapılır?

Limonlar güzelce yıkayıp kabuklarını rendeleyin.

Ardından limonları sıkın.

Karpuzun çekirdeklerini çıkarın.

Rondonun içerisine karpuz ve limon suyunu atıp çekin.

Şeker, su ve limon kabuklarını da ilave edip rondoyu çalıştırın.

Leziz limonatanız hazır.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

Şekerpare tarifi | Şekerpare nasıl yapılır malzemeleri

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