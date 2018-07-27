Karpuzlu limonata nasıl yapılır?

MALZEMELER

3 adet limon

2 litre su

1 su bardağından 2 parmak eksik şeker

1 su bardağı karpuz suyu

5-6 dal nane

NASIL YAPILIR?

Limonları yıkayın ve kabuklarının kolay soyulup rendelenebilmesi için 1 saat buzdolabında bekletin. Limonun kabuklarını rendeleyin ve bir kaba alın. Kabukların üzerine şeker koyun ve limon aromasının şekere geçmesi için karışımı elinizle yoğurun. Şekerli karışımın üzerine limon suyun sıkın.

Karpuz çekirdeklerini ayıklayın ve blender'a koyun. Blender'ı çalıştırın ve püre haline gelmesini bekleyin, daha sonra bunu da karışıma ekleyin. Son olarak 2 litre suyu ve nane yapraklarını ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra süzgeçten geçirin.

Limonatayı 3-4 saat buzdolabında bekletin, ardından soğuk olarak servis yapın.

Afiyet olsun.