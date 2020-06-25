Karpuz neye iyi gelir? Karpuzun faydaları nedir?

Allah biz insanlara sayısınız nimetler yaratmıştır. Yazın ayrı bir sebze ve meyve kışın ayrı bir sebze ve meyve. Her mevsim birbirinden muhteşem birbirinden güzel farklı lezzetlere sahip yiyecekleri vardır. Yaz mevsimin de vazgeçilmezi aynı zamanda şifa deposu karpuzdur. Yazın kavurucu sıcağında buz gibi bir karpuza hayır diyecek yoktur sanırım. Peki karpuzun faydaları neler, kapuz neye iyi gelir? Kapruz hangi hastalığa iyi gelir? İşte karpuzun saymakla bitmeyen faydaları.