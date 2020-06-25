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Sağlık

Karpuz neye iyi gelir? Karpuzun faydaları nedir?

Allah biz insanlara sayısınız nimetler yaratmıştır. Yazın ayrı bir sebze ve meyve kışın ayrı bir sebze ve meyve. Her mevsim birbirinden muhteşem birbirinden güzel farklı lezzetlere sahip yiyecekleri vardır. Yaz mevsimin de vazgeçilmezi aynı zamanda şifa deposu karpuzdur. Yazın kavurucu sıcağında buz gibi bir karpuza hayır diyecek yoktur sanırım. Peki karpuzun faydaları neler, kapuz neye iyi gelir? Kapruz hangi hastalığa iyi gelir? İşte karpuzun saymakla bitmeyen faydaları.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 15:54:00 - 2020-06-25 15:55:04
Karpuz neye iyi gelir? Karpuzun faydaları nedir?

Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu kontrol altına almaktadır.

Karpuz kanser savar bir besindir. Kanser vakalarında yan etkinin azalmasına yardımcı olmaktadır.

Karpuz vücutta yağ birikimini engellemektedir.

Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sını karşılamaktadır.

Karpuz serbest radikalleri etkisiz hale getirip ve oksidatif stresi azaltarak kalbi korumaktadır.

Çok iyi bir antioksidandır.

Karpuz sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.

Karpuz aynı zamanda susuzluğa çaredir.

Karpuz içerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirmektedir.

Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma süresini kısaltmaktadır.

Ayrıca karpuz cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.

 

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