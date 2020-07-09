Karpuz nasıl seçilir? Sulu, tatlı ve taze karpuz nasıl anlaşılır?
Karpuz nasıl seçilir? Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuzu seçmek zor gibi görünse de oldukça basittir. Tatsız bir karpuz yemek istenecek en son şey olsa gerek! Elma, armut ya da portakal gibi seçilemeyen karpuz, aslında kendini belli eden birçok noktaya sahiptir. Peki ama karpuz nasıl seçilir? Tatlı ve sulu bir karpuz dışarıdan nasıl görünür? İşte merak edilen detaylar...
Karpuzun taze, sulu ve tatlı olması kabuğundan belli olan durumlardır. Sapına, büyürken yere temas eden noktaya ve ağırlığına göre birçok nokta, karpuzun nasıl olduğunu belirler. Peki karpuz nasıl seçilir?
- Karpuzun üzerinde örümcek ağına benzer bağlar görürseniz, bu izler karpuz büyürken arılar tarafından iğneyle sokulduğunun belirtisidir. Kısacası tatlı karpuzları arılar hissedip delerler. Güvenerek alabilirsiniz.
- Karpuzun alt kısmının sarı olmasına bakın. Büyürken yere temas eden kısım ne kadar sararmış olursa, karpuz o kadar lezzetli olur çünkü yere değen kısım yeşil olursa daha ham haldedir.
- Büyüklüğüne veya küçüklüğüne bakmadan, ağır olmasına dikkat etmelisiniz. İçinin kelek çıkması ağırlığından fark edilebilir.
- Karpuz sapı da büyük bir belirtidir. Karpuz sapı yeşil ve tazeyse daha hamdır. Fakat karpuz kuru bir sapa sahipse olgunlaşmış bir saptır.
- Uzun oval karpuzlar "erkek", tam yuvarlak olan karpuzlar "dişi" olarak adlandırılır. Erkek karpuzlar sulu, dişi karpuzlar ise tatlı olur.