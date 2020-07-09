Karpuz nasıl seçilir? Sulu, tatlı ve taze karpuz nasıl anlaşılır?

Karpuz nasıl seçilir? Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuzu seçmek zor gibi görünse de oldukça basittir. Tatsız bir karpuz yemek istenecek en son şey olsa gerek! Elma, armut ya da portakal gibi seçilemeyen karpuz, aslında kendini belli eden birçok noktaya sahiptir. Peki ama karpuz nasıl seçilir? Tatlı ve sulu bir karpuz dışarıdan nasıl görünür? İşte merak edilen detaylar...