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Karpuz mu, dondurma mı? Serinlemek için hangisini tercih ediyorsunuz?

Siz serinlemek için hangisini tercih ediyorsunuz? Dondurma mı? Karpuz mu?

05 Temmuz 2019 Cuma 15:06
Karpuz mu, dondurma mı? Serinlemek için hangisini tercih ediyorsunuz?

Malum yaz aylarındayız. Sıvı kaybının çok olduğu bu dönemde koşuşturma ve aktivitelerle günümüzü geçiriyoruz. Günlerin uzun olması, yorgunluk ve sıcak hava sonucu susuzluğumuzu gidermek istiyoruz. Yaz günlerinin vazgeçilmez tatlılarına sarılarak serinlemek, herkesin aklına gelen bir çözüm. Dondurma, karpuz...

Son zamanlarda her ikisi de oldukça sık tüketiliyor.

Peki ama bu serinleticiler ne kadar masum?

 

1 kg karpuz ve bir top dondurmanın aynı kaloriye sahip olduğunu biliyor musunuz?

 

Yaz aylarında serinlemek için sarıldığımız dondurma yerine doğal ve iç organlarımızı temizleyen karpuzu yemek daha iyi bir fikir.

Yapay ve üzerine şeker eklenmiş gıdalar yerine, doğal meyveleri serin şekilde saklayıp tüketmek gerekiyor. Dondurmadan vazgeçemeyenler ise, ev yapımı dondurma tüketerek en azından fruktoz şekeri ve yapay tatlandırıcılardan uzak kalarak bir nebze daha iyi bir seçim yapmış olurlar.

 

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:06
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