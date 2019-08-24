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'Karpuz kabak çıktı' deyip yanlış karpuzcuyu bıçakladı

Adana'da karpuzunun kabak çıktığını iddia eden bir adam, karpuzu satın aldığı seyyar satıcının kardeşini bıçakladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:34
'Karpuz kabak çıktı' deyip yanlış karpuzcuyu bıçakladı

Adana'da seyyar satıcıdan karpuz alan bir kişi, aldığı karpuzun kabak çıktığını ileri sürerek tartıştığı karpuz satan genci bıçakladı. Karpuzcu hastanede kaldırıldı. Dehşet saçan şahıs ise her yerde aranıyor.

Okul harçlığı için karpuz satmaya başladı

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Muhammet Ali Çelik (19), okul harçlığını çıkarabilmek için ağabeyi Muhsin Çelik ile birlikte seyyar olarak traktörle karpuz satmaya başladı.

"Karpuz kabak çıktı parasını geri ver"

Vefa Caddesi'nde bir vatandaş gelerek karpuz istedi. Şahıs, karpuzu satın almadan önce de tadına baktı. Daha sonra da Muhsin Çelik'in verdiği karpuzu 10 lira karşılığında alıp gitti. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra Muhammet Ali Çelik karpuz satmak için yer değiştirdiği sırada, kısa süre önce karpuz alan şahıs gelerek "Karpuz kabak çıktı, parasını geri ver" dedi.

Bıçaklayıp kaçtı

Çelik ise "Para vermek yerine karpuzu değiştirelim" dedi. Bunun üzerine şahıs sinirlenerek hakaret etmeye ve saldırmaya başladı. Çelik bu durum karşısında "Tamam paranızı geri verelim" dese de şahıs römorktan aldığı bıçakla Çelik'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çelik, çevredeki şahısların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İki yerinden bıçaklanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak çiziği olan Çelik, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Çelik, yaşadığı dehşet anlarını ise şöyle anlattı:

'Karpuzu ağabeyimden almıştı'

"Şahıs ağabeyimden karpuz almıştı. Ağabeyim yokken gelip karpuzun kabak çıktığını söyledi. Ben de yerine başka bir karpuz verelim dedim ancak o bunu kabul etmeyip hakaret edip daha sonra da saldırdı. Ben parayı vermeyi de kabul ettim ama o beni bıçakladı. Bizde karpuzculuk baba mesleği ben kendimi bildim bileli karpuz satarım ama böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum."

Bu arada polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:34
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