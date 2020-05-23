"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnafın karpuzu beyaz çıktı

Şanlıurfa'da karpuz satan bir esnaf, vatandaşları karpuzunun kaliteli olduğuna inandırmak için "Bu karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" dedi.

Karpuz beyaz çıktı

Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, esnafın kestiği karpuz beyaz çıktığı görüldü. Bunun üzerine esnaf, "Beyaz diyen yanıma gelsin. Bu beyaz değil ağabey. Tadına bakabilirsin" dedi.

Sosyal medyada gündem oldu

Esnafın karpuzu kestikten sonraki tavırları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. O anlar, Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.