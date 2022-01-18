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Kadın - Aile Karnıyarık tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Karnıyarık tarifi, nasıl yapılır?

Türk mutfağının en klasik lezzetlerinden biri olan karnıyarık tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-01-18 09:36:00 - 2022-01-18 09:38:26
Karnıyarık tarifi, nasıl yapılır?

Karnıyarık tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 6 adet patlıcan 
  • 200 gram kıyma
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 adet domates
  • 8 adet yeşil biber
  • 4 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızıbiber

Karnıyarık tarifi nasıl yapılır?

Patlıcanları alaca soyup acılarının çıkması için 30 dakika kadar tuzlu suda bekletin. Sudan çıkardığınız patlıcanları kağıt havluyla iyice kurulayıp az yağda kızarın. Patlıcanları tavadan aldıktan sonra tavayı yıkamadan sırasıyla soğanları, sarımsakları, kıymayı, 4 adet biberi, 1 adet domatesi, tuzu ve baharatları ekleyerek hepsini iyice kavurun. Üzerine 1 çay bardağı kadar sıcak su ekleyip sos kıvamına getirin ve 5 dakika kadar kaynatın. Kızarttığınız patlıcanları tepsiye yerleştirin. Ortalarını boydan boya yarıp içlerini bastırarak kıymalı sosa yer açın. Oluşan boşluğa sosu doldurun. Diğer domatesinizi ve kalan biberlerinizi irice doğrayarak patlıcanların üzerine yerleştirin. Ayrı bir yerde bir kaşık salçayı 1 kase sıcak suyla iyice açın ve tepside patlıcanlardan kalan boşluklara gezdirin. Tepsiyi fırına verin. 170 derecede 20-25 dakika kadar pişirin. Üzerini kıyılmış maydanozla süsleyebilirsiniz.

 

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