  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Karnıyarık nasıl yapılır? Kolay karnıyarık tarifi
Kadın - Aile

Karnıyarık nasıl yapılır? Kolay karnıyarık tarifi

Türk mutfağının özgün yemekleri arasında yer alan karnıyarık, mutfağımızın belki de en sevilen, en lezzetli yemeklerinden biridir.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:46:00 - 2021-11-02 22:40:40
Karnıyarık nasıl yapılır? Kolay karnıyarık tarifi

Türk mutfağının özgün yemekleri arasında yer alan karnıyarık, mutfağımızın belki de en sevilen, en lezzetli yemeklerinden biridir. Karnıyarık nasıl yapılır? İşte tarifi.

Malzemeler 

  • 5 adet orta boy patlıcan
  • 3 çorba kaşığı tuz (patlıcanları suda bekletmek için)
  • 1 su bardağı sıvıyağ (patlıcanları kızartmak için)
  • 2 orta boy soğan (doğranmış)
  • 3-4 diş sarımsak
  • 300 gr. kıyma
  • 4 adet ortaboy domates
  • bir tutam maydanoz,
  • tuz, karabiber,
  • 1 su bardağı su veya et suyu
  • 1 yemek kaşığı salça

Sunum için :

  • 5 adet sivribiber

Yapılışı

Patlıcanların saplarını kısaltın ve kabuklarını alacalı soyun. Alta geçmiyecek şekilde boydan boya çizin. 20-25 dakika tuzlu suda bekleterek, acısını alın ve yıkayıp, kurulayın. Bir tavaya 1 bardak sıvıyağı koyun ve patlıcanların her iyice yumuşayıp rengi dönünceye kadar kızartın. Kızarmış patlıcanları tavadan alıp, peçete üzerine koyarak fazla yağını alın. Kızartma yaptığınız tavanın fazla yağını süzün (2 yemek kaşığı kadar kalsa yeterli) yemeklik doğradığınız soğanları ve sarımsakları kızgın yağa ilave edip, yumuşayıncaya kadar sürekli kavurun. Kıymayı ilave edip, birkaç dakika kıyma suyunu bırakıp tekrar çekene kadar, karıştırarak pişirin. Küp küp doğradığınız yada rondodan geçirdiğiniz domatesi ilave edin ve birkaç dakika domates suyunu çekene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın, kıyılmış maydanoz, tuz ve biberi ilave edip, karıştırın. Kızartılmış patlıcanları bir tepsiye dizin ve patlıcanların ortasındaki yarıkları maşa yada çatal yardımı ile genişleterek hazırladığınız harcı doldurun. Hafifçe yağda kızarttığınız sivribiberleri üzerlerine yerleştirip süsleyin. 1 s bardağı et suyunu kalan domates püresi ve saklça ile karıştırın. Sosu tepsinin kenarından dökün. Önceden 180 derecede ısıtmış olduğunuz fırında, patlıcanlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika fırında pişirin. Karnıyarıklarınızı, üzerlerine pişme suyunu gezdirdikten sonra sıcak servis yapın.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan Suriye kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan Suriye kararı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye'yi yerle bir eden Esed rejimi ile şu an görüşmeye ihtiyaç duymadıklarını söyledi...
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?
Spor

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

Galatasaray Avrupa Ligi puan sıralaması, GB taraftarı tarafından merak ediliyor. Avrupa Ligi puan durumu Galatasaray kaçıncı sırada, Avrupa ..
2021 DGS ek üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi
Eğitim

2021 DGS ek üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programlarından mezun olanların girdiği 2021-DG ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2021 DG..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay