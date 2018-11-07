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Karnitin gerekli ama hapına fazla itibar etmeyin!

Karnitin vücuttaki bütün hücrelerde bulunur ve hücrede enerji üretiminde önemli rol oynar. Karnitin hücrede uzun zincirli yağ asitlerini mitokondriye taşır ve orada okside olarak enerji yaparlar.

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:40
Karnitin gerekli ama hapına fazla itibar etmeyin!

Karnitin burada oluşan toksik yani zararlı maddeleri uzaklaştırır.

Karnitin iskelet kası ve kalp kasında daha fazla bulunur. Vücut yeteri kadar Karnitini yapar. Sağlıklı çocuk ve erişkinlerin gıdalardan veya besin desteği olarak Karnitin almasına ihtiyacı yoktur. Vücutta karaciğer ve böbrek yeteri kadar Karnitin üretir.

NELERDE BULUNUR?

Karnitin et, balık, tavuk ve sütte bol miktarda bulunur.

Erişkin bir kişi et ve karışık besinler yerse günlük 60-180 mg. karnitin alır.

Onun için bu yararlı maddeyi almak için büyük paralar verip haplarını, tozlarını, kapsüllerini kullanmak son derece yanlıştır.

Karnitin ince barsaktan emilir ve dolaşıma katılır. Karnitin fazlası böbrekte depolanır ve idrarla atılır.

Karnitin yetmezliği genetik bir hastalıktır ve kardiyomiyopati denen kalp kası hastalığı, iskelet kas güçsüzlüğü ve kan şekeri düşüklüğü yapar.

Karnitin kullanımı egzersiz performansını artırmaz. Onun için spor salonlarında veya atletlerin bu maksatla piyasaya sürülmüş ilaçlarını kullanmasının faydası yoktur. Gelgelelim spor salonlarında çalışanlar reklamlarına aldanıp maalesef buna dadanmaktadır.

HAFIZA İÇİN GEREKLİ

Yaşla birlikte dokularda karnitin azalmaktadır.

Karnitin zihin fonkisyonlarda iyileşme yaptığı ve alzheimer hastalığında faydalı olduğu görülmüştür.

Karnitin kalp yetmezliğinde bazı çalışmalarda faydalı bulunmuştur.

Kemoterapi gören hastalarda halsizliğe faydalı olduğu da gösterildi.

Karnitin tip 2 diyabette sinir ağrılarında faydalı bulunmuştur.

Böbrek hastaları ve özellikle dialize girenlerde karnitin yetmezliği sıktır. Bu kişilerde anemiye faydası olduğu, kas güçsüzlüğüne faydalı olduğu gösterildi.

Karnitin alınmasının sperm sayısı ve kalitesine faydalı olduğu gösterilmiştir.

-Karnitin dışarıdan takviyesini sağlamak için, ilaç sanayii tarafından kapsül, toz çözelti ve tablet gibi çeşitleri üretilmektedir. Fakat sağladığı yüksek enerjinin yanı sıra, karnitinin zararları da bulunmaktadır

Karnitinin zararları neler?

-Karnitin yüksek tansiyona ve kalp atışlarında hızlanmaya sebep olur.

Ateş ve nadiren nöbetler Karnitin kullanımı ile ortaya çıkan rahatsızlıklardan bazılarıdır. Aynı zamanda karın veya mide krampları, ishal, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, vücut kokusu, depresyon, baş dönmesi, görme bozuklukları, iştah ya da kilo kaybı, ellerde şişme, baldır ve bacak bölgelerinde karıncalanma gibi tehlikeli etkiler de Karnitin zararları nedeniyle ortaya çıkabilmektedir.

Karnitin haplarının kullanımı sonucu oluşabilecek mide ve bağırsak problemleri de oluşmaktadır.

Kronik hemodiyaliz hastalarının takviye gıda olarak almaları kalıcı gastrointestinal rahatsızlıklara sebep olabilir.

Bazı kişilerin tat alma duyusunda zayıflığa sebep olduğu gözlenmiştir.

Diyaliz hastalarının tüketmesi sonucu, kan şekeri seviyelerinde önemli yükselmelere neden olabilmektedir. Bu durum hastalığın ilerlemesine neden olur ve kişilerde baş ağrısı, kilo artışı, ateş gibi rahatsızlıklar oluşturur.

Karnitin haplarının aşırı tüketilmesi, kaslarda fazla çalışma nedeni ile ağrılara ve bacak kramplarına sebep olduğu bilinmektedir. L Karnitinin zararları arasında kaslarda yırtılmalar meydana gelmesi durumu da söz konusudur.

Yanlış yapmayın

Araştırmalar bazı insanların, Karnitin seviyelerindeki artışa aşırı duyarlı olduğunu ve bu durumun alerjik reaksiyonlara sebebiyet verdiğini göstermektedir.

Ayrıca idrar yollarında ve böbreklerde iltihaplanmalara yol açtığı bilinmektedir.

Spor yapacağım diye kullanımı, bağımlılığa da sebep olabilmektedir.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 19:40
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