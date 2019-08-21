Karnındaki 40 cm’lik fıtıktan 2 saatte kurtuldu

Giresun’da yaşayan bir kadın 40 santimetreye ulaşan göbek fıtığından, Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat’ın gerçekleştirdiği 2 saatlik kapalı operasyonla kurtuldu.

Giresun’da yaşayan 58 yaşındaki Seniha Akkaya, uzun süredir göbeğinde oluşan 40 santimetrelik fıtıkla yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Gitmediği doktor, çalmadığı kapı kalmadı. Nereye gittiyse kitlenin fazla büyük olmasından dolayı açık ameliyat olması gerektiği söylendi. Akkaya, Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat’a başvurdu. Dr. Polat’ın yaptığı değerlendirme sonucu ameliyatı kapalı yöntemle yapabileceği şeklinde olunca hemen tedavi altına alındı. Seniha Akkaya 2 saatlik kapalı operasyonla karın bölgesindeki 40 santimetrelik fıtıktan tamamen kurtuldu ve sağlığına kavuştu.

2 saatlik başarılı operasyon

Gerçekleştirdiği operasyon hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat şunları söyledi:

“Hasta bize başvurduğuna göbeğindeki fıtık tam olarak 40 santimetreydi. Hasta yürümekte zorluk çekiyor, ihtiyaçlarını göremiyor ve yaşam kalitesi bir hayli kötüydü. Gittikleri sağlık kuruluşlarında fıtığın çapının ve kütlesinin büyük olması nedeniyle açık ameliyat olması gerektiğini söylenmiş. Hastamız açık ameliyattan korktuğu için kapalı yöntemle ameliyat olmak istemiş ve bize ulaşmış. Yaptığımız değerlendirmelerin sonucunda hastamızı ameliyata hazırladık ve 2 saat gibi kısa bir sürede kapalı yöntemle operasyonu başarı ile gerçekleştirdik.“

“Sokağa çıkamıyordum”

Ameliyatı başarı ile gerçekleşen Seniha Akkaya fıtığın her gün yaşam kalitesini daha da düşürdüğünü ve ihtiyaçlarını gideremez hale geldiğini ifade ederek, “Günden güne rahatsız oluyordum. Komşuya gidemiyor, ev işlerini göremiyor ve kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyordum. Son derece rahatsız hissediyor, toplum içine çıkamıyordum. Çözümü Medical Park Ordu Hastanesinde buldum. Sağlığıma kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyor ve doktorum Nihat Polat’a çok teşekkür ediyorum” dedi.