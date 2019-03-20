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Karnına bariyer saplanan 12 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Gümüşhane- Trabzon Karayolu'nda dün meydana gelen trafik kazasında karnına bariyer saplanan 12 yaşındaki İranlı çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:14
Karnına bariyer saplanan 12 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Trabzon'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yapan  İran plakalı otomobilde karnına bariyer saplanan İran uyruklu Aram Ghasemzadehrezaei (12), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Akoluk Mahallesi'nde Gümüşhane- Trabzon Karayolu'nda meydana geldi. Gümüşhane'den Trabzon yönüne giden İran uyruklu Solmaz Ghasemzadehrezaei'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücü ile beraberinde bulunan Alireza Jaliljamshidi ve Radin Jaliljamshidi'nin yaralandığı kazada otomobilin arka koltuğunda oturan 12 yaşındaki Aram Ghasemzadehrezaei'nin karnına bariyer saplandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan çocuğu, karnına saplanan bariyeri keserek, çıkardı. Küçük çocuk ve diğer yaralılar, ambulanslar ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Küçük çocuk kurtarılamadı

Ancak Aram Ghasemzadehrezaei, doktorların tüm çabalarına rağmen gece yarısı hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:14
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