SON DAKİKA
Yaşam Karnelerini alamadılar: Sınıflarında gözyaşı kaldı
Yaşam

Karnelerini alamadılar: Sınıflarında gözyaşı kaldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Karnelerini alamadılar: Sınıflarında gözyaşı kaldı

Adana’da babaları tarafından öldürülen 8 yaşındaki Ada ile 6 yaşındaki Mert için okullarında duygusal bir anma yapıldı; öğretmenleri ve arkadaşları, alamadıkları karnelerini çiçeklerle sıralarına bıraktı.

Adana'da meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Sergen Altunbaş tartıştığı eşi G.A.'nın evi terk etmesinin ardından tabancayla çocukları 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert Altunbaş'ı öldürüp, hayatına son vermişti. Küçük çocukların okullarında ise bugün hüzün hakimdi.

KARNELERİNİ ALAMADILAR

İki çocuğun eğitim gördükleri Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'nda sınıf öğretmenleri ve arkadaşları, 2. sınıf öğrencisi Ada ile ana sınıfı öğrencisi Mert'in karnelerini çiçeklerle sıralarına bıraktı.

