Küçük kızın mutluluğu viral oldu! Yaptığı iyilik belki de hayatını kurtardı

Viral olan videonun altına bir vatandaşın bu yaptığın şey sana iyilik olarak geri döner demesinin üzerine olayın ardından eşi ile birlikte aracının seyir halinde iken lastiklerinin patlaması üzerine büyük bir felaketinin önüne geçtiğine inanan Gürbüz şunları söyledi: "Hiç beklemediğim bir şekilde video viral olurken bir arkadaş bir yorum yazdı. Hiç merak etme bu sana bir şekilde dönüş yapacaktır. İyi bir şey olarak önüne çıkacaktır dedi. Eşimle sabah Alanya'ya giderken teker bir anda patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybediyordum. Belki de küçücük bir şey bizi büyük bir beladan kurtardı. Böyle şeylere de inanıyorum."