Küçük kızın mutluluğu viral oldu! Yaptığı iyilik belki de hayatını kurtardı
Alanya’da elindeki 100 TL ile babasına doğum günü hediyesi almak için bir mağazaya giren küçük kızın esnafla yaşadığı içten ve duygulandıran anlar, güvenlik kamerasına yansırken sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Alanyalı esnaf, "Babamın doğum günü deyince her şey değişti. Giyim mağazası yerine market işletsem de çocuğu yine boş göndermezdim. Bir yorumda, 'Bunun karşılığını mutlaka görürsün' yazılmıştı. Ertesi sabah Alanya'ya giderken otomobilin lastiği patlayıp yarıldı ve aracım kontrolden çıktı son anda toparladım. Ben böyle şeylere inanırım" dedi.