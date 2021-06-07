  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çok sayıda kişi hastaneye başvurdu! Giriş çıkış kapatıldı
Valilik duyurdu! 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi
Şehit polisin kaza anı kameraya anbean yansıdı
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Eğitim Karneler online mı olacak? Okullarda karne dağıtılacak mı?
Eğitim

Karneler online mı olacak? Okullarda karne dağıtılacak mı?

Karneler e okuldan mı yayımlanacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümü uzaktan eğitimle tamamlandı. 1 Haziran’da ilkokullar, 7 Haziran’da ise ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler karnelerin ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Peki, karneler dağıtılacak mı? Karneler internetten mi yayımlanacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 17:15:00 -
Karneler online mı olacak? Okullarda karne dağıtılacak mı?

Milyonlarca öğrenci gözlerini karnelere çevirdi. Öğrenciler bu sene karne verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, karneler online mı olacak?

Karneler online mı olacak? Okullarda karne dağıtılacak mı?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek. Okullar ise 2 Temmuz Cuma günü kapanacak.

Veliler 18 Haziran’dan itibaren e okul üzerinden çocuklarının karnelerine ulaşabilir.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz” ifadelerini kullandı.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Lise tercihleri ayın kaçında başlayacak 2021
LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Lise tercihleri ayın kaçında başlayacak 2021

Eğitim

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Lise tercihleri ayın kaçında başlayacak 2021

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay