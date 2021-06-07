Milyonlarca öğrenci gözlerini karnelere çevirdi. Öğrenciler bu sene karne verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, karneler online mı olacak?

Karneler online mı olacak? Okullarda karne dağıtılacak mı?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek. Okullar ise 2 Temmuz Cuma günü kapanacak.

Veliler 18 Haziran’dan itibaren e okul üzerinden çocuklarının karnelerine ulaşabilir.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz” ifadelerini kullandı.