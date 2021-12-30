  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Karneler ne zaman dağıtılacak? Karne tatili kaç gün?
Eğitim

Karneler ne zaman dağıtılacak? Karne tatili kaç gün?

15 tatili ne zaman? Ocak ayıyla birlikte pek çok öğrenci yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, karneler ne zaman verilecek? 15 tatili ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 23:37:00 -
Karneler ne zaman dağıtılacak? Karne tatili kaç gün?

Milyonlarca öğrenci karnelerini ne zaman alacaklarını araştırıyor. Peki, karne tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak?

Karneler ne zaman dağıtılacak? Karne tatili kaç gün?

Milyonlarca öğrenci karnelerin ne zaman dağıtılacağını araştırmaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

İlkokullar uzaktan eğitime başlayacak mı? İlkokullar ocak ayında uzaktan eğitime geçecek mi?
İlkokullar uzaktan eğitime başlayacak mı? İlkokullar ocak ayında uzaktan eğitime geçecek mi?

Eğitim

İlkokullar uzaktan eğitime başlayacak mı? İlkokullar ocak ayında uzaktan eğitime geçecek mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay