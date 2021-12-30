Karneler ne zaman dağıtılacak? Karne tatili kaç gün?
15 tatili ne zaman? Ocak ayıyla birlikte pek çok öğrenci yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, karneler ne zaman verilecek? 15 tatili ne zaman başlayacak?
Milyonlarca öğrenci karnelerini ne zaman alacaklarını araştırıyor. Peki, karne tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak?
Karneler ne zaman dağıtılacak? Karne tatili kaç gün?
Milyonlarca öğrenci karnelerin ne zaman dağıtılacağını araştırmaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.