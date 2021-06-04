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Eğitim Karneler nasıl alınacak? Karneler elden alınacak mı?
Eğitim

Karneler nasıl alınacak? Karneler elden alınacak mı?

Karneler ne zaman verilecek, karneler nasıl alınacak soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alırken, konuya ilişkin son dakika açıklaması önceki gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Peki, Karneler nasıl alınacak? Karneler elden alınacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-04 21:33:00 -
Karneler nasıl alınacak? Karneler elden alınacak mı?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala vatandaşlar karnelerin okuldan mı elden mi verileceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, karnelerin nasıl verileceğine ilişkin açıklama yaptı. Peki,  Karneler nasıl alınacak? Karneler elden alınacak mı?

Karneler nasıl alınacak?

Bakan Selçuk'un karnelerle ilgili açıklaması;"Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."

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