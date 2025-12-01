Karnaval’ın sesli reklam çözümleri e-ticarette satın almayı %25 artırıyor

Türkiye’nin en büyük dijital ses platformu Karnaval, Audio As A Service mimarisi altında geliştirdiği platform içi sesli reklam çözümleri ile dijital satış süreçlerini daha ölçülebilir ve verimli hale getiriyor. Bu teknoloji; doğru hedefleme modelleri, segment bazlı medya planlaması, gerçek zamanlı optimizasyon ve ayrıntılı performans raporlamasıyla markaların e-ticaret süreçlerini uçtan uca destekliyor; e-ticaret sitelerine entegre edilen sesli deneyimler dijital performansı ölçülebilir şekilde artırıyor. Platform içi sesli reklam çözümleri kullanılan kampanyalarda satın alma oranları ortalama yüzde 18–25 artarken, bazı projelerde bu oran yüzde 30’a kadar yükseliyor; moda kategorisinde sepet oluşturma 2,5 katına çıkıyor, elektronik kategorisinde ise sayfa terk oranında yüzde 40’a varan düşüş sağlanıyor.

Sesle zenginleştirilen kullanıcı yolculuğu sepet terk oranını düşürerek sayfada kalma süresini uzatırken, reklamın hatırlanma oranını iki katına çıkarıyor ve markanın “güvenilirlik skorunu” yukarı taşıyor. Görsel kampanyaların dönüşüm oranı sesle desteklendiğinde ortalama yüzde 15 ile yüzde 30 arasında yükseliyor. Kampanyalarda ortalama sayfada kalma süresi yüzde 25 artarken, kullanıcıların markayla kurduğu etkileşim derinliği belirgin biçimde yükseliyor. Böylece markalar artık sadece görünür değil, duyulur hale gelerek tercih edilen marka oluyor. Bu alanda en çarpıcı ve güçlü performansı hızlı tüketim ürünleri, moda, elektronik ve finans alanlarında sağlanıyor. Otomotiv, kozmetik, teknoloji perakendesi ve turizm kategorileri ise sesli deneyimlerle büyük bir büyüme potansiyeli taşıyor

Online ticarette platform içi sesli reklam modeli

Karnaval CDO’su Emre İstanbullu, “Gelecekte sesli deneyimler, yalnızca kampanyalarda değil; ürün keşfinden ödeme adımına kadar tüm dijital alışveriş yolculuğunun doğal bir parçası haline gelecek. Çünkü ses sadece bir mecra değil; veriyle birleştiğinde dönüşüm sağlayan yaşayan bir iletişim biçimi, dijital deneyimin merkezinde yer alan aktif bir rehber. Audio as a Service çatısı altında geliştirdiğimiz platform içi sesli reklam modellerini, markaların dijital vitrininin sessizliğini sese dönüştüren bir teknoloji olarak tanımlayabiliriz. Potansiyeli ise dijital temasın olduğu her ana dokunabilecek kadar geniş” diyor. Karnaval olarak yıllardır milyonlarca dinleyiciyle kurdukları bağı analiz ettiklerini aktaran İstanbullu, “Görsel içerik tüketimi arttıkça, insanların gözleri dinlenmek ama zihinleri aktif kalmak istiyor. Bu içgörüyle “ses tabanlı deneyim” fikrini radyo dinleme alanından; dijital alışverişten mobil uygulama içi etkileşime kadar geniş bir alana taşıdık. E-ticaret sayfalarına, uygulama ekranlarına ve dijital kampanyalara entegre ettiğimiz sesli deneyimler; kullanıcının dikkatini dağıtmadan, doğrudan duygularına dokunan bir etkileşim katmanı oluşturdu. Bizim için ses, artık deneyimlenen bir alan” ifadelerini kullanıyor.

Sesli reklamın satın alma yolculuğundaki üçlü etkisi

Karnaval’ın dijital medya performans çözümleri, markaların satın alma yolculuğunun üç temel aşamasına dokunuyor: İmaj kampanyaları, markanın duygusal bağını güçlendirip farkındalığı artırıyor. Performans çözümleri, dinleyiciyle etkileşimi artırarak site trafiği ve etkileşim metriklerini yükseltiyor. Platform için sesli reklam çözümleri ise satın alma yolculuğunun son adımında, ürünle kullanıcı arasında doğrudan bir dönüşüm etkisi yaratıyor. Üç yaklaşım birlikte kullanıldığında marka hatırlanırlığında yüzde 20-30, dinleyiciden siteye yönlendirmede yüzde 40 ve e-ticaret dönüşüm oranlarında ortalama yüzde 15 artış elde ediyor. Ses mecrası yalnızca bir iletişim kanalı değil, ölçülebilir ve dönüşüm odaklı bir performans ortamı hâline geliyor.

Anlık kampanyalar sesle buluşuyor

API tabanlı altyapı, bir markanın dijital kampanyası aktif olduğunda bunu otomatik algılıyor ve yalnızca o ana özel sesli mesaj kullanıcıya ulaşıyor. Makine öğrenimi destekli sistem, geçmiş kampanyalardan elde edilen dinleme verilerini analiz ederek en uygun bildirim zamanlarını belirliyor. Karnaval’ın Audio as a Service yaklaşımıyla geliştirdiği platform içi sesli reklam çözümleri, online ticarette kullanıcıların markayla geçirdiği zamanı değerli hale getiriyor. Öte yandan; markaların medya yatırımlarının yalnızca erişimini değil, etkileşim ve dönüşüm etkisini de ölçülebilir kılıyor. Kullanıcıların reklamı dinledikten sonra gerçekleştirdiği sayfa gezintileri, ürün inceleme süreleri ve satın alma aksiyonları anlık izlenebiliyor. Sesli mesajın dahil olduğu ürün sayfalarında kullanıcı etkileşiminde yüzde 35, satın alma oranlarında yüzde 15–20 aralığında artış yaşanıyor.