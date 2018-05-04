Karnabahar, doğa da yetişen şifalı bitkilerin en başında gelir. Sağlık açısından ciddi faydaları ile tanınan, C ve K vitamini açısından oldukça zengin olan karnabahar, kolesterolü dengeleyerek kalp sağlığına etki eder. Bununla birlikte cilt sağlığından saç sağlığına kadar pek çok alanda etki eder. Peki karnabaharın faydaları nelerdir? Karnabahar hangi hastalıklara iyi gelir?

KARNABAHAR NEDİR?

Karnabaha, turpgiller familyasına mensup olan brokoli, lahana, kara lahana ailesine benzeyen tanecikleri etli ve beyaz renkte olan yuvarlak yapıda ılıman iklim bölgelerini seven tanecikleri yenen bir bitkidir. Ana vatanı Akdeniz bölgesi olan karnabahar bitkisi dünyada üretimi ve tüketimi yaygınlaşmaya başlayan gıdalardandır. Ülkemizde en çok Ege Bölgesinde, ardından Marmara , Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde yetişmektedir.

KARNABAHARIN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Karnabahar, C ve K vitamini, folik asit, potasyum minerali ve lif içeriği yüksek bir besindir. Kalori içeriği oldukça düşük olan karnabaharın 100 gramında 25 kcal kalori bulunmaktadır. 100 gram karnabaharın içerisinde bulunan besin değerleri oran tablosu aşağıdaki şekildedir;

KARNABAHARIN FAYDALARI NELERDİR?

* Kalp sağlığını ciddi oranda korur.

* İçerisinde bulunan lif sayesinde kolesterol seviyesini dengede tutar.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Hamile kadınların tüketimi bebek gelişimine katkıda bulunur.

* Kalsiyum deposu olan karnabahar kemik sağlığımızı korur.

* Göz sağlığına faydalıdır.

* İçerisinde bulunan çinko yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

* Yeni hücre yapımına yardımcı olur.

* Karnabahar içerisinde bulunan sodyum vücutta bulunan sıvıları dengelemeye yardımcı olur.

* Manganez enzimlerin oluşması ve sağlıklı çalışması için yardımcı olur.

* Akciğer, göğüs, mesane gibi bir çok kanser türüne yakalanma riskini azaltır.

* Kilo vermeye yardımcı olur.

* K vitamini barındıran karnabahar kemik ve iskelet sağlığını korur.

* Karnabahar, saç ve cilt sağlığını korur.

* Vücutta biriken kötü toksinlerin atılmasını sağlar.

* Sinir sistemini kuvvetlendirir.

* Ülsere iyi gelir.

* Kabızlığa iyi gelir.

* Hafızayı güçlendirir.

* Kolin kaynağı olan karnabahar beyin gelişimini destekler.

* Karnabahar, eklem iltihabı, obezite, iltihaplı bağırsak hastalıkları ve ülseratif kolit hastalıklarının riskini azaltır.

KARNABAHARIN ZARARLARI NELERDİR?

* Aşırı tüketilen karnabahar, gaz sancısı ve şişkinliğe yol açabilir.

* Karnabaharı, demir ya da alüminyum kap içerisinde pişirmek vitamin değerlerini kaybetmesine sebep olabilir.

* Karnabaharın yapısında bulunan pürin, vücutta çok fazla biriktiği zaman, ürik asit oluşumuna sebep olmaktadır. Bundan dolayı, çok fazla miktarda karnabahar tüketimi, böbrek taşı oluşumuna ve gut hastalığına sebep olabilmektedir.

* Karnabahar, aşırı tüketilirse tiroid hormonunun eksikliğine neden olabilir.

* Kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir vitamin olan K vitamini, karnabaharın yapısında bir miktar bulunmaktadır. Eğer ani bir şekilde, çok fazla ya da çok az miktarda karnabahar tüketmeye başlarsanız, kanın pıhtılaşması için gerekli olan K vitamini seviyesinin dengesini bozmuş olursunuz.

* Hassas ciltlerde aşırı karnabahar tüketimi alerji gibi sonuçlar doğurabilir.