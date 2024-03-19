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Ekonomi Karmod Kabin Kosova’ya 20 güvenlik bekçi kulübesi gönderdi
Ekonomi

Karmod Kabin Kosova’ya 20 güvenlik bekçi kulübesi gönderdi

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:14:00 -
Karmod Kabin Kosova’ya 20 güvenlik bekçi kulübesi gönderdi

Karmod Kabin, 20 güvenlik kabini Kosova’nın farklı bölgelerinde kullanılmak üzere Priştine’ye yolladı.

Karmod Kabin Satış Müdürü Enes Kızılbay, son 2 aylık dönemde Balkan ülkelerinden gelen güvenlik kabini taleplerinde hissedilir bir artış yaşandığını belirtti. Kosova ile birlikte Yunanistan ve Bulgaristan’dan yeni bekçi kulübesi projeleri aldıklarını belirten Kızılbay, “Kosova’da kamu kurumlarının güvenlik noktalarında kullanılmak üzere 150x150 bekçi kulübeleri ürettik” ifadelerini kullandı. Kızılbay, kulübelerin sevkiyatının tamamlandığını aktararak, “Yeni projeler arasında Yunanistan ve Bulgaristan var. Bu projelerin üretimleri devam ediyor. Yakın zamanda onları da teslim etmiş olacağız. Balkan ülkelerinin ulaşım olarak yakın olması kullanıma hazır yapılarımıza olan ilgiyi daha da artırıyor. Yapılarımız bir iki günde Balkan ülkelerine, ortalama 3 günde de Avrupa ülkelerine sevk edilebiliyor” açıklamasını yaptı.

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