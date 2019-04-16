Karmod, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Afet Yerleşim Üniteleri"ni tanıttı

İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörünün markası Karmod, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda afet yerleşim ünitelerinin tanıtımını yaptı.

Karmod'un açıklamasına göre, Karmod Satış ve Pazarlama Müdürü Abdullah Yüceer, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü tarafından Küçükyalı kampüsünde düzenlenen "Mülteciler ve Afetzedeler İçin Yaşam Birimleri ve Acil İhtiyaç Ürünleri Tasarımı Çalıştayı"na katılarak sunum gerçekleştirildi.

"Afet Yerleşim Üniteleri" başlığında yapılan sunuma üniversitenin mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım bölümlerinden öğretim üyeleri ve öğrencileriyle beraber çalıştaya gelen konuk üniversitelerin mimarlık bölümü öğrencileri katıldı.

- "Afet organizasyonu yapan kurumlar, üreticilerle mutlaka bir araya gelmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüceer, Karmod olarak saha-okul buluşmalarını önemli gördüklerini belirterek, geleceğin mimar ve endüstriyel tasarımcılarıyla bir araya gelmekten ayrı bir heyecan ve mutluluk duyduklarını kaydetti.

Firma olarak "3H" olarak isimlendirdikleri “Hızlı üretim", "Hızlı sevkiyata uygunluk" ve "Hızlı kurulum” unsurlarını anlatan Yüceer, istenmeyen afetler ve mülteci akımlarında bu kuralın sağlıklı işlemesi için üretimle beraber afet durumunu yöneten kurumların birlikte organize olabilmelerinin önemine dikkati çekti.

Yüceer, afet organizasyonu yapan kurumlar ile üretici firmaların mutlaka bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde afet durumlarını organize eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi önemli bir kurumumuz var. AFAD öncülüğünde olacak üretici buluşmalarının olası afet senaryolarından organizasyon başarısını daha da yükselteceğine inanıyorum. Bizler hazır yapı üreticileri olarak sektörümüzün hızlı gelişimine paralel olarak Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızla yapılarımızı daha konforlu ve işlevsel hale getiriyoruz. Afet yönetimlerinin üretici firmalarla belirli dönem buluşmalarıyla bu gelişmelerden haberdar olmalarının beklenmeyen durumlardaki yaşam alanı üretim ve tedarik süreçlerini hızlandıracaktır.

Doğal afet veya savaş durumu gibi nedenlerle evsiz kalan insanlar bir anda varlıktan yokluğa düşüyor. Bu insanlara sağlıklı yaşam alanı hazırlayamazsak mağduriyet durumunun ileride telafisi mümkün olmayan travmalara yol açacağının bilincinde olmalıyız. Her şeyden önce insan olarak hepimize bir sorumluluk düşüyor. Bu kırılmanın oluşturduğu insani dramı azaltmak için Karmod olarak geleceğin mimarlarıyla ortak projeler gerçekleştirerek destek olmaya hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Afet yerleşim üniteleri alanında proje geliştirecek tasarımcılara ve genç mimar arkadaşlarıma uluslararası nakliye standartlarını düşünerek hızlı üretim ve kurulum avantajı sunan estetik tasarımları hedeflemelerini öneririm."