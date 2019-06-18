0553 313 94 23

Karmod, Çekya'da showroom açtı

Karmod Yurt Dşı Şubeler Koordinatörü Vusal Necmettin:- "Son iki yılda Avrupa'da İtalya, Fransa, Almanya ve Çekya başta olmak üzere okul binasının da yer aldığı yirminin üzerinde proje gerçekleştirdik"

18 Haziran 2019 Salı 14:51
Karmod, Çekya'da showroom açtı

İSTANBUL (AA) - Karmod, Orta Avrupa ülkelerinden Çekya'da showrom açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başkent Prag yakınlarında Prag - Kuzey Almanya kara yolu üzerinde açılan showromla Çekya ile birlikte Almanya'ya satış hedefinde oldukları vurgusu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yurt Dışı Şubeler Koordinatörü Vusal Necmettin, yeni showromla Yeni Nesil Konteyner ürünleriyle beraber Karmod Ev'lerin bilinirliğini Avrupa’da artırmak istediklerini belirtti.

Özellikle Yeni Nesil Konteyner ürünleriyle Avrupa'da gerçekleştirdikleri projelerden kullanım sonrası oldukça olumlu geri bildirimler aldıklarına da değinen Necmettin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son iki yılda Avrupa'da İtalya, Fransa, Almanya ve Çekya başta olmak üzere okul binasının da yer aldığı yirminin üzerinde proje gerçekleştirdik. Ofis yapıları başta olmak üzere tamamladığımız eğitim binası, showroom binası gibi tamamlanan proje binalarımızı kullanan müşterilerimizden memnuniyetlerini dile getiren oldukça güzel geri dönüşler aldık. Yeni Nesil Konteyner yapılarımızla beraber Karmod Ev ürünlerimizin açtığımız showromlarımızda tanıtımını yaparak Avrupa geneline ihracatımızı artırma hedefindeyiz. Estetik tasırımlarıyla beraber kullanıldığı bölge iklimine göre özel yapılandırılabilen çelik evlerimiz yakından tanındıkça daha fazla talep göreceği inancındayız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:51
  1. Karmod

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Mursi'nin verdiği hak mücadelesinin şahitleriyiz"
    1. "Mursi'nin verdiği hak mücadelesinin..
    2. Portekizli Lopes, Denizlispor’da
    3. Başkan Erdoğan konuşuyor
    4. Toprakla buluşan çocuklar, iyi tarım..
    5. Elazığ’da Mursi için gıyabi cenaze..
    6. Gün ortası haber özetleri
    7. İHH’dan Mursi açıklaması
    8. Üniversite sağlık personeli alımları..
    9. Kahreden haber! Yıllarca organ..
    10. SÜ Teknoloji Fakültesi mezunlarını..
    11. Teröristbaşı Gülen'in yeğeniyle..
    12. Kuşadası tüllüşahının yetiştiği yeni..
    13. Akhisar’a yapılacak yatırımları..
    14. "Atatürk Havalimanı'na yapılacak..
    15. Aydın’da Muhammed Mursi için gıyabi..
    16. Denizli’de sebze ve meyve fiyatları..
    17. Zerrin Özer'in eşi Adnan Oktar'ın..
    18. Facebook kendi kripto parasını..
    19. AK Parti'den 'anket' açıklaması
    20. Çocuklar hayallerini kodladı
    21. Kano Federasyonunda başa dönüldü
    22. 7 ayrı suçtan aranan zanlı..
    23. Yolu trafiğe kapatıp “drift” yapan..
    24. Mursi için gıyabi cenaze namazı
    25. 15 Temmuz unutturulmayacak
    26. Kesintiler cep’te
    27. Mursi için gıyabi cenaze namazı
    28. Yunuskent 2. etapta çalışmalar devam..
    29. Halk otobüsünün çarptığı vatandaş..
    30. Mursi’nin gıyabi cenaze namazında Arap..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması