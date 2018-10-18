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Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem abisi' hakim karşısında

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içindeki "mahrem abisi" olduğu belirlenen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt, "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:44
Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem abisi' hakim karşısında

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Söğüt ve avukatı katıldı. Altıntaş'a suikast emrini verdiği öne sürülen Söğüt, hakkındaki suçlamalarla ilgili dosyayı inceleyemediğini, cezaevinin fiziki koşullarının da savunma hazırlamasına elverişli olmadığını öne sürüp bu yüzden savunma yapmayacağını söyledi.

Mahkeme heyeti, savunmasını hazırlaması için Söğüt'e süre vererek davayı erteledi. Söğüt hakkında, bugün yargılandığı terör örgütü yöneticiliği suçlamasının yanı sıra Karlov suikastı kapsamında da tutukluluk kararı bulunuyor.

Ankara'da katıldığı sergide öldürülmüştü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, suikastın faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, serginin organizatörü, bazı polisler ve Altıntaş'ın "FETÖ abisi" eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün de arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:44
  1. Ankara
  2. Andrey Karlov
  3. mevlüt mert altıntaş
  4. Şahin Söğüt

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