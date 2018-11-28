Karlov suikastinde yeni gelişme! Twitter'dan öğrenmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Karlov suikastı iddianamesinin ayrıntıları çıkmaya devam ediyor. İddianame, suikasttan önce fotoğraf sergisinin düzenlendiği Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde keşif yapan FETÖ'cü terörist Mevlüt Altıntaş'ın, organizasyona ilişkin ayrıntılara nasıl ulaştığını ortaya koydu. İddinameye göre, mail adresi incelenen suikastçı Altıntaş'ın, "tarafgiradam" rumuzlu Twitter hesabının olduğu belirlendi. Altıntaş'ın, söz konusu hesaptan, şüpheli Mustafa Timur Özkan'ın kullandığı "@timkan06 isimli Twitter hesabını takip ettiği tespit edildi. Takip etme tarihinin ise 15 Ağustos 2016 tarihinden sonra olduğuna dikkat çekildi.

Suikastten sonra hesabı incelemiş

İddianamede, soruşturma kapsamında organizatör Özkan'dan Twitter şifresinin talep edildiği ancak şüphelinin verdiği şifrenin yanlış olduğuna dikkat çekildi. Bunun üzerine söz konusu internet trafiği incelenen Özkan'ın suikasttan 6 gün sonra yani 25 Aralık 2016 günü saat 20.28 sıralarında terörist Altıntaş'ın Twitter sayfasını incelediği anlaşıldı. Ardından Özkan'ın, Aytınbaş'ın takip ettiği söz konusu Twitter hesabını kapattığı tespit edildi.

Duyuruyu hatırlamadım!

Verdiği şifrenin yanlış olması nedeniyle Twitter hesabına erişilemeyen şüpheli Özkan, ifadesinde, serginin açılış tarihin kasım ayının sonunda belli olduğunu, normalde etkinlikleri 1-2 gün öncesinden Twitter hesabından takipçilerine duyurduğunu belirtirken, "Söz konusu sergiyi de büyük ihtimalle duyurmuşumdur ancak duyuru yapıp yapmadığımı, yapmış ise hangi tarihte yaptığımı aradan uzun zaman geçmesi nedeniyle hatırlamıyorum" demesi dikkat çekti.

168 kez baz ortaklığı

İddianameye göre, 168 kez baz ortaklığı tespit edildiği suikastçı Altıntaş'ı tanımadığını ileri süren Özkan, "Bu şahsın 'tarafgiradam' rumuzuyla beni Twitter üzerinden takip edip etmediğini bilmiyorum. Bunu yeni öğrendim. Bu şahsın sayfasını açarak kontrol etmiş olabilirim" iddiasında bulundu.

Suikastten 4 gün önce görüştüler

İddianamede, terörist Altıntaş’a suikast talimatını Şahin Söğüt ile ilgili dikkat çekici ayrıntı yer aldı. Buna göre, Söğüt, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra görevinden uzaklaştırıldı. İddianamede, Söğüt’ün saklandığı evde çok sayıda patates hat ele geçirildiği, bu hatlardan birisi ile Karlov ile ilgili istihbaratı toplayan eski MİT’çi Vehbi Kürşad Akalın’ın mahrem abisi Hüseyin Kötüce ile suikasttan 4 gün önce (15 Aralık 2016) irtibat kurduğu belirlendi.

İki FETÖ imamının ayrıca 20 Ocak 2017 ve 24 Ocak 2017 tarihlerinde de irtibat kurduğu anlaşıldı.

Katil kamerada

Suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş’a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İddianamede yer alan görüntülere göre Altıntaş, saldırıdan bir gün önce, WhatsApp üzerinden irtibata geçtiği İbrahim Bilal Oduncu’nun iş yerine giderek dağıtması için kendisine ait kitapları teslim etti. Olay günü Yenimahalle’deki Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek bir gün istirahat raporu alan saldırgan, raporu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne teslim ettikten sonra Yenimahalle’deki bir iş yerinden 2 şarjör ile bir şarjör kılıfı satın aldı.

(Yeni Şafak)