Karlov suikastı davasında karar çıktı! Rusya'dan jet açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı davasında kararın çıkmasını "tatmin edici" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davadaki kararla ilgili, "Türkiye'nin adalet ve yargı sistemlerinin Rus-Türk ilişkilerinin modern tarihinde ağır bir iz bırakan trajik olaya ilişkin nihayet karar vermesi tatmin edicidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türk mahkemesinin söz konu "terör eylemini" kınadığına dikkati çekilen açıklamada, son senelerde gelişen ikili ilişkilerin "zor sınavdan" geçtiği vurgulandı.

Açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin ilgili kurumlarının Karlov suikastıyla ilgili ortak çalışmasına da işaret edilerek "Rus ve Türk soruşturma kurumları arasında yakın etkileşimin sürdürüleceğini ve Ankara'nın davadaki sonuçlarla, bu terör eylemini yaptıranlarla ve organizatörleriyle ilgili hızlı şekilde kapsamlı bilgi vereceğini umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Karlov suikastı davasında karar

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada, karar bugün açıklanmıştı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ’nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olan sanıklar ile diğer FETÖ üyesi olan ve örgüte yardım eden sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dahil, farklı sürelerde hapis cezası vermişti.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Gülen ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu diğer firari sanıkların dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti.