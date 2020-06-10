  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Karla kapanan yayla yolları açıldı, göçerler yola çıktı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi tarafından karla kaplı olan Çukur, Hanke ve Mehrina yaylalarının yolları açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:42:46 -
Karla kapanan yayla yolları açıldı, göçerler yola çıktı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi tarafından karla kaplı olan Çukur, Hanke ve Mehrina yaylalarının yolları açıldı. Yolların açılması ile birlikte besiciler 20 bin hayvanla yaylalara çıkmaya başladı


Kışın yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan yayla yolları Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat’ın talimatları ile iş makinelerinin yardımıyla açıldı. Besiciler, açılan yolları kullanarak yaylalara çıktı. Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bölgede hayvancılığın çok önemli olduğuna değinerek, "Hayvancılık bölgemiz için önemli bir ekonomik kaynak. Biz hayvancılığı kolaylaştırmak ve arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yollarını açtığımız yaylalara şu an için 20 bin küçük baş hayvan gitti. Yaylalarımız 100 bin küçük baş hayvanı barındıracak alana sahip" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı