Karla kapanan yayla yolları açıldı, göçerler yola çıktı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi tarafından karla kaplı olan Çukur, Hanke ve Mehrina yaylalarının yolları açıldı. Yolların açılması ile birlikte besiciler 20 bin hayvanla yaylalara çıkmaya başladı

Kışın yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan yayla yolları Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat’ın talimatları ile iş makinelerinin yardımıyla açıldı. Besiciler, açılan yolları kullanarak yaylalara çıktı. Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bölgede hayvancılığın çok önemli olduğuna değinerek, "Hayvancılık bölgemiz için önemli bir ekonomik kaynak. Biz hayvancılığı kolaylaştırmak ve arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yollarını açtığımız yaylalara şu an için 20 bin küçük baş hayvan gitti. Yaylalarımız 100 bin küçük baş hayvanı barındıracak alana sahip" dedi.