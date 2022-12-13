Kariyerinde ilk olacak! Mourinho'ya hiç beklemediği bir teklif

Çeyrek finalde Fas'a yenilerek Dünya Kupası'na veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos'un yerine sürpriz bir isim gündeme geldi.

Mourino teklife sıcak bakıyor

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Portekiz'in teknik direktörlük için 1 numaralı adayı Roma'yı çalıştıran Jose Mourino. Dünyaca ünlü hocaya hem Portekiz hem de Roma'yı çalıştırma teklifi yapılacağı ifade edilirken, Mourinho'nun bu yaklaşıma sıcak baktığı öğrenildi.



Hiç milli takım çalıştırmadı

İtalyan hoca yönetimindeki Roma, Serie A'nın ilk 15 haftasını 27 puanla 7. sırada tamamladı. 59 yaşındaki deneyimli hoca şu ana kadar hiç milli takım çalıştırmadı.