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Aktüel

Kariyer planlama süreçlerini canlı yayında anlattılar

Zonguldak İş-Kur İl Müdürlüğünde faaliyet gösteren Zonguldak İş Kulübü yüz yüze eğitimlere ara verilen bu dönemde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlara başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:07:17 -
Kariyer planlama süreçlerini canlı yayında anlattılar

Zonguldak İş-Kur İl Müdürlüğünde faaliyet gösteren Zonguldak İş Kulübü yüz yüze eğitimlere ara verilen bu dönemde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlara başladı.


Canlı yayınların ilki İş ve Meslek Danışmanı Yusuf Kaan Kır moderatörlüğünde Kariyer Koçu Selin Yetimoğlu ile gerçekleştirildi. ‘’zonguldakiskulubu’’ instagram hesabında gerçekleştirilen canlı yayında pandemi sürecinde iş arayanların kaygılarını nasıl azaltabilecekleri, bireylerin kariyerlerini nasıl yönetmeleri gerektiği, işverenlerin adaylardan beklentileri üzerine konuşuldu. Canlı yayınlar sektör temsilcileri, kariyer koçu ve insan kaynakları profesyonelleri ile ilerleyen günlerde de devam edecek. Ayrıca adayların iş arama motivasyonunu artırmaya yönelik ( kendini tanıma, işveren beklentileri, kariyer planlama, CV hazırlama, Mülakat teknikleri, Mülakatlarda etkili iletişim ve Beden dili) eğitimlerin online olarak da verilmesi planlanıyor.

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