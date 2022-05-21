Kariyer kapası kamu iş ilanları: Kariyer güncel iş ilanları

Kariyer kapısı iş ilanları iş başvurusunda bulunacaklar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İstihdamda liyakat ve yetkinliğin artırılması, iş/staj ilanlarının kamuoyu ile etkin, şeffaf ve güvenilir bir şekilde paylaşılmasına yönelik e-Devlet entegrasyonu ile geliştirilen kariyer platformu üzerinden kamu kurumları, bakanlıklar, özel ve devlet üniversitelerinin eleman temin etmek için kadrolu ya da sözleşmeli personel alımlarının yapıldığı bir insan kaynakları platformudur.

Kamu iş ilanları kariyer kapısı

Kariyer kapısı internet sitesine girildiğinde ana sayfada kariyer kapısı iş ilanları kısmıdan güncel kamu iş ilanları görülmekte.

Kariyer kapası nedir?

Platform ile; kamu istihdam süreçlerinin liyakat temelli ve etkin bir şekilde yürütülmesi desteklenmekte, iş ilanlarının ve başvuru/değerleme/yerleştirme süreçlerinin kamuoyu ile daha etkin bir şekilde paylaşılması sağlanmaktadır. Böylece iş ilanlarındaki dağınıklık giderilerek ilanlara erişimin kolaylaştırılması, başvuruların standartlaştırılması, takip edilebilirliğin arttırılması, işe alım süreçlerinin şeffaf ve izlenebilir yöntemler ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

Kariyer kapısı iş ilanlarına kimler başvuruda bulununur?

Kariyer Kapısı Platformu; e-Devlet sistemine erişimi olan tüm vatandaşların ve kamu kurum/kuruluşlarının hizmetine ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bireysel ve kurumsal tüm kullanıcılar sisteme e-Devlet şifreleri ile giriş yapabilirler.

Kariyer kapısı güncel iş ilanları:

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