Kariye Camii’nin de zincirleri kırıldı

Fethin ardından camiye dönüştürülen 434 senelik cami statüsü 1945 yılında CHP tarafından müzeye çevrilen Kariye Camii ile ilgili Akit’in ısrarlı yayınları sonuç verdi. Tek parti diktatörlüğü döneminde İsmet İnönü’nün müze ve depo yapılmak üzere ibadete kapattığı Kariye Camii, Başkan Erdoğan’ın imzasıyla aslına rücu etti. Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayınlanan 2840 No’lu kararına göre Kariye Camii’nin idaresi Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açıldı.

İşte Erdoğan’ın tarihi kararı

Cumhurbaşkanlığın tarihi kararında şu ifadeler yer aldı: “İstanbul İli, Fatih İlçesinde Bulunan Kariye Camiinin Müze ve Müze Deposu Olarak Kullanılmak Üzere Milli Eğitim Bakanlığına Tahsis Edilmesine İlişkin Kısmı, Danıştay Onuncu Dairesinin 11/11/2019 Tarihli ve E: 2019/11776, K: 2019/7680 Sayılı Kararı ile İptal Edildiğinden, Kariye Camiinin Yönetiminin 22/6/1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir.”

CHP’nin Cami düşmanlığı

CHP’nin 1945’te müzeye çevirdiği diğer camiler... Konya: Alâaddin ve Sahip Ata Camileri, Karatay ve Sırcalı Medreseleri, Mevlana Dergâhı, Sultan Hanı, İstanbul: Fethiye, Kariye ve Perizat Hatun Camileri. Ankara: Abdulkadiri İsfehanî Mescidi. Eskişehir: Alâaddin Camii. Gaziantep: Handaniye ve Nuri Mehmet Paşa Camileri. Akşehir: Taş Medrese, İmaret Camii. Aksaray: Zinciriye Medresesi.