  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kariye Camii’nin de zincirleri kırıldı
Gündem

Kariye Camii’nin de zincirleri kırıldı

Geçmişindeki tarihi yaralarını kapatan Türkiye, Ayasofya’nın ardından 4 asırlık bir camisine daha kavuştu. İstanbul’un fethinin sembolleri arasında yer alan ancak CHP tarafından müzeye çevrilen Kariye Camii, Akit’in ısrarlı yayınları sonrası Başkan Erdoğan’ın kararıyla tekrar camiye dönüştürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 09:22:00 -
Kariye Camii’nin de zincirleri kırıldı

Fethin ardından camiye dönüştürülen 434 senelik cami statüsü 1945 yılında CHP tarafından müzeye çevrilen Kariye Camii ile ilgili Akit’in ısrarlı yayınları sonuç verdi. Tek parti diktatörlüğü döneminde İsmet İnönü’nün müze ve depo yapılmak üzere ibadete kapattığı Kariye Camii, Başkan Erdoğan’ın imzasıyla aslına rücu etti. Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayınlanan 2840 No’lu kararına göre Kariye Camii’nin idaresi Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açıldı.

İşte Erdoğan’ın tarihi kararı

Cumhurbaşkanlığın tarihi kararında şu ifadeler yer aldı: “İstanbul İli, Fatih İlçesinde Bulunan Kariye Camiinin Müze ve Müze Deposu Olarak Kullanılmak Üzere Milli Eğitim Bakanlığına Tahsis Edilmesine İlişkin Kısmı, Danıştay Onuncu Dairesinin 11/11/2019 Tarihli ve E: 2019/11776, K: 2019/7680 Sayılı Kararı ile İptal Edildiğinden, Kariye Camiinin Yönetiminin 22/6/1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir.”

CHP’nin Cami düşmanlığı

CHP’nin 1945’te müzeye çevirdiği diğer camiler... Konya: Alâaddin ve Sahip Ata Camileri, Karatay ve Sırcalı Medreseleri, Mevlana Dergâhı, Sultan Hanı, İstanbul: Fethiye, Kariye  ve Perizat Hatun Camileri.  Ankara: Abdulkadiri İsfehanî Mescidi. Eskişehir: Alâaddin Camii. Gaziantep: Handaniye  ve Nuri Mehmet Paşa Camileri. Akşehir: Taş Medrese, İmaret Camii.  Aksaray: Zinciriye Medresesi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfini açıklamasının ardından çılgına dönen Yunanistan'dan sonra sözde Arap ülkesi BAE'den alçak bir adım..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması
Siyaset

CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde doğalgaz rezervi bulduğu müjdesini vermesi beklenirken CHP'den akla ziyan bir aç..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı