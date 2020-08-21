Kariye Camii nerede? Kariye Camii’nin tarihi ne?

İstanbul’un Fatih semtinde bulunan Kariye Camii, Resmi Gazete’de yayımlanan kararname sonrasında tekrardan ibadete açıldı. Söz konusu olan kararda, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih İlçesindeki Kariye Camisi’nin müze ve müze deposu olarak kullanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edildi. Danıştay Onuncu Dairesi’nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı ile iptal edildiği için Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35’inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi. Bu sayede ibadete açılmış oldu.