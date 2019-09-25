Karius yılın en kötüsü seçildi

FIFA, geçtiğimiz gün 2019 yılının en iyilerini ödüllendirdi. Yılın en iyi futbolcusu, teknik adamı ve 11'i belli olurken, İngilizler ise en kötüleri seçti.

Karius ikinci kez seçildi

İngiliz The Sun gazetesi, yılın en kötü 11'inde kaleye geçen yıl olduğu gibi Karius'u koydu. Siyah-beyazlı ekibin Alman file bekçisi 2019'un en kötü kalecisi seçildi.

Savunmada ise Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo'nun yanı sıra Mustafi, Glik ve Lichtsteiner yer aldı.

Orta saha bölgesi için ise Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Drinkwater ve Manchester United'dan Fred kadroya seçildi.

En kötü 11'in kanatlarında Coutinho ve Alexis Sanchez forvet bölgesinde ise Arnautovic var.

En kötü teknik direktör ise Monaco macerası kısa süren Henry oldu.