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Karısını çocuklarının gözü önünde yüzünden bıçakladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçaklayarak kaçtı.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:39
Karısını çocuklarının gözü önünde yüzünden bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, daha önce defalarca tartıştığı iddia edilen karısını çocuklarının gözü önünde yüzünden bıçakladı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen öfkeli adam, bıçakla evin kapısına dayandı. Kapının geç açılmasına da öfkelenen şahıs, çocuklarının yanında karısını yüzünden bıçaklayarak kaçtı.

Polis olayla ilgili çalışma yaparken, yaralı kadın ise hastaneye sevk edildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:39
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
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