Karışık sebze sote nasıl yapılır?
Karışık sebze sote nasıl yapılır? İşte karışık sote yapmak için yapmanız gerekenler...19 Eylül 2018 Çarşamba 17:57
KARIŞIK SEBZE SOTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
2 tane kabak,
2 tane küçük havuç,
1 tane dolma biber veya çarliston biber,
1 tane kırmızı dolmalık biber,
1 tane büyük boy patates,
Yarım çay bardağı sıvı yağ,
1 çay kaşığı tuz.
KARIŞIK SEBZE SOTE YAPILIŞI
Bütün sebzeler güzelce yıkanıp temizlenir.
Kurulandıktan sonra uzun uzun dilimlenir.
Teflon tava içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ koyulup kızdırılır.
Doğranan sebzeler ve tuz kızgın yağ içerisine ilave edilir.
Yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak sotelenir.
Sebzeler yumuşayınca ocağın altı kapatılır ve karışık sebze sote servis tabağına alınır.
İsteğe göre üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis edilir.
Afiyet olsun.
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