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Aktüel Karışık atık plastik ve atık devre kartlarının ithalatı yasaklandı
Aktüel

Karışık atık plastik ve atık devre kartlarının ithalatı yasaklandı

"Atık İthalatı Genelgesi" kapsamında ise kimlik belgesi düzenlenmemiş hiçbir atık Türkiye'ye giriş yapamayacak

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:25:42 -
Karışık atık plastik ve atık devre kartlarının ithalatı yasaklandı

ANKARA (AA) - Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nde yapılan değişiklikle, karışık atık plastiklerin ve atık baskı devre kartlarının ithalatı yasaklandı.

Türkiye'de tehlikesiz atık ithalatına ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü Ticaret Bakanlığınca her yıl yayımlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği"nde bazı değişikliklere gidildi.

Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, karışık atık plastiklerin ve atık baskı devre kartlarının ithalatı yasaklandı.

Bu doğrultuda, atık geri kazanım tesisleri karışık toplanmış, nispeten evsel atık bulaşma riski olan karışık atık plastikleri ithal edemeyecek.

Bakanlıkça yayımlanan "Atık İthalatı Genelgesi" kapsamında ise Türkiye'ye giriş yapan atıklar için kimlik belgesi düzenlenecek. Kimlik belgesi düzenlenmemiş hiçbir atık Türkiye'ye giriş yapamayacak.

Bu düzenlemeyle sadece katma değer sağlayacak kaliteli ve temiz atıkların ithal edilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, atık geri kazanım tesislerinin kapasiteleri üzerinden verilen ithalat izin kotası yeni yıl için yüzde 50 olarak belirlendi.

Tesislerin, tüketim kapasitelerinin en fazla yüzde 50'si kadar atık ithalatı yapmalarına izin verilecek.​​​​​​​


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