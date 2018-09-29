Karındaki şişlik neden olur?

Bazı insanlar şişkin bir karnı aşırı göbek yağıyla karıştırırlar. Ama belki de karnınız göbek yağından dolayı değil şişkinlik yüzünden dışarı doğru çıkıyor olabilir! Burada bahsettiğimiz, yemekten sonra karnın şişmesi değil.Burada bahsetti, aç olduğunuzda bile şişmiş bir karın ve bazen yanında karın ağrısının da eşlik ettiğidurumdan bahsediyoruz.

Karın şişkinliğinin bilmeniz gereken 6 yaygın sebep

Sindirim Sorunları

Bu karın şişmiş en büyük tetikleyicisidir. Çölyak hastalığı ve hassas bağırsak sendromu (RLS) gibi sindirim sistemi ile ilişkili bozukluklar, mide şişmesine ve bağırsakta gaz birikmesine neden olur.

HBS'li kişiler bir gecede bir beden büyüyebilirler. Doktorlar, semptomların akşamları daha da kötüleşmeye eğilimde olduğunu söylüyorlar. Yapılan araştırmalar, işlenmiş tahıl tüketiminin azaltılmasının, şişkinlik ve HBS semptomlarını azaltabileceğini gösteriyor. Probiyotik açısından zengin gıdaların tüketiminin artırılması da faydalı olabilir.

Ödem

Vücudunuz fazla sıvı içerecek şekilde şişebilir. Vücutta su tutulumunun nedenleri; Yüksek sodyum tüketimi dehidrasyon, adet veya hareketsizlik anlamına gelir. Egzersiz, dehidratasyon ve potasyum alımının arttırılması vücuttaki su tutulumunun azaltılmasına yardımcı olur.

Besin allerjileri

Bazı yiyecekleri yedikten sonra kendinizi şişmiş hissediyor musunuz? Bazı insanlar alerjiktir, bu yiyecekleri yedikten sonra gebe kalırlar. Mısır, buğday, glüten, soya, yumurta, şeker ve süt gibi gıdalar karın şişliği ile bulunur. Şişkinliği tetikleyen yiyecekleri fark etmek için yemek günlüğünü saklayın. Bu gıdalardan kaçınmak, şişme ve sindirim bozukluklarını önlemeye yardımcı olur.

Adet Döngüsü

Menstruasyonun su tutma ve kabızlığa neden olduğu biliniyor. Ayrıca, adet döngüleri hormonlarınızı etkiler ve şişkinliği artırır. Adet döngüsü öncesinde, sırasında ve sonrasında kadınların şişkinlik yaşaması yaygın bir durumdur. Ne yazık ki bu durumlardaki şişkinliği önleyemezsiniz. Sadece susuz kalmamaya ve yüksek sodyum tüketiminden kaçınmaya dikkat edin.

Stres

Stres sindirim sisteminin işleyişini engelleyebilir ve göbek şişkin olabilir. Stres ayrıca yiyecekleri daha da kötüleştirir. Dikkatli ve bilinçli bir şekilde yemek yemeye çalışmak stresinizi azaltacaktır. Yemek yerken TV, dikkat dağıtıcı konuşmalar ve telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçının.







Çok hızlı yemek

Havayı çok hızlı bir şekilde gazla yediğimizi biliyor muydun? Bu hava, orta mesafe sıkışmaları olduğunda şişmeyi tetikler. Ayrıca, hızlı yediğimizde yiyeceklerin düzgün kırılmadığını da hatırlamakta fayda var. Bu midede daha fazla besin sindirmek için. Yavaş yeme, şişkinlik ve aşırı yeme önler.







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