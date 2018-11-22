Karıncalardan kurtulmanın yolları

Ancak karıncalar evinizi bastığında gözünüze pek de o kadar sevimli görünmeyebiliyorlar. Karıncalardan biri mutfağınızda beğendiği yiyeceği fark ettiğinde diğerleri de ona katılır ve mutfağınızı karınca sürüsü basar. Anında haberleşir ve hedef neresi ise oraya üşüşürler.

Karıncalar yaratılışları gereği duvara tırmanabildiğinden, mutfağınızdaki hazineyi keşfettiklerinde onları hiçbir şey durduramaz. Mutlaka bir delik veya çatlak bulup oradan mutfağa sızarlar.

ÖNCELİKLE MUTFAĞINIZ TEMİZ OLMALI

Her ne kadar karıncalardan kurtulmak isteseniz de onları öldürmeye gönlünüz el vermiyor. Onun için size birkaç çözüm sunuyoruz. Öncelikle tezgahınızda asla şekerli, tatlı madde bırakmayın. Bu birkaç damla karpuz suyu bile olabilir. Karıncalar şekerli her şeye koku alıp üşüşür!

Karıncalardan, onlara zarar vermeden kurtulabileceğiniz o doğal yöntemler:

Tarçın

Karıncalar kokuya duyarlıdır. Hatta diğer böceklerle karşılaştırıldıklarında beş kat daha hassaslar. Bunu lehinize çevirmek mümkün.

Hemen hemen herkes tarçın kokusuna bayılır. Ancak karıncalar tarçından nefret ederler. Tarçın yağı veya toz tarçını karıncaların evinize girdiği yolun üstüne dökerek onları kaçırabilirsiniz.

Yarım çay kaşığı toz tarçını veya tarçın yağını bir bardak suyun içine dökün. Karışıma pamuk bandırarak karıncaların geçtiği yerlere sürün.

Bir diğer yöntem de pencerelere, kapı girişlerine ve evin diğer girişlerine çubuk tarçın bırakmak.

Son bir yöntem de sprey şişesine tarçın yağı ve su ekleyip bunu karıncaların geçtiği yolların üstüne püskürtmek.

Arnavut biberi

Arnavut biberi de karıncaların kaçmasına yardımcı olabilir.



Büyük bir tencerede su kaynatın. Kaynadıktan sonra içine acı Arnavut biberi atıp bir süre daha kaynatmaya devam edin.

Son olarak bu suyu karıncaların sık geçtiği yerlere azar azar dökün.

Elma Sirkesi

Karıncaların bir diğer nefret ettiği şey de sirkedir. Sirke aynı zamanda temizlik yapmak için de kullanıldığından bir taşla iki kuş vurabilirsiniz.

Sprey şişesinin içine su, sirke ve isterseniz biraz da limon suyu ekleyin.

Bu karışımı karıncaların geldiği yerlere sıkın. Bir süre sonra karıncaların kaçtığını göreceksiniz.

Karıncalar, buldukları hazinenin izini kaybetmemek için kendilerince iz bırakırlar.

Yaptıkları en sık yöntem de geldikleri yollara koku bırakmak.



Sprey şişesinin yarısını suyla yarısını sirkeyle doldurun. Limon suyu yoksa içine birkaç damla deterjan damlatın. Karıncaların geldikleri yol üzerine, çatlaklara ve deliklere spreyle bu karışımı sıkın.

BİTKİ BİTİ İLACI

Saksılarınızda veya bahçenizdeki bitkilerde yaprak biti ve unlu bitinden kurtulun. Bu böcekler karıncaların en sevdiği şekerli özsu salgılıyorlar. Onlar için bitkisel toz ilaç vardır. Mesela "Mosplate" alıp sprey şişesinde su ile karıştırarak hem bitkilerine sıkın hem de karıncaların geçiş yollarına.. Aslında en kesin çözüm yolu budur..