Karıncalardan doğal kurtulma yolları? 1 numaralı çözüm temizliyor! Şıp diye dışarı çıkıyor!

Karıncalar biyolojik açıdan incelendiğinde harika hayvanlar. Aşırı zekiler, uyum içinde çalışıyorlar ve grupların da her birinin görevi bellidir. Karıncalar evinizi bastığında gözümüze pek de o kadar sevimli görünmeyebilirler. Karıncalardan biri ilgilendiğiniz yiyeceği fark ettiğinde diğerleri de ona katılıyor ve mutfağınızı karınca sürüsü sarıyor. Karıncalara zarar vermeden evden koyabilmeniz için 5 doğal yöntemi sizin için derledik.

Karıncalar doğaları gereği duvara tırmanabildiğinden mutfağınızdaki hazineyi keşfettiklerinde onları hiçbir şey durduramıyor. Mutlaka bir delik veya çatlak bulup oradan mutfağı sızıyorlar. Bir kötü yanı da karıncaların ısırması.Her ne kadar karıncadan kurtulmak isteseniz de onları öldürmeye gönlümüz el vermiyor. Bu nedenle size karıncalardan kurtulmak için harika bir çözümler sunacağım.

Karıncalardan onlara zarar vermeden kurtulabileceğiniz o doğal yöntemler;

Evdeki Karıncalardan Nasıl Kurtulabiliriz? Kesin Çözüm!!

Tarçın ile Karıncalardan Kurtulma

Karıncalar kokuya duyarlıdır hasta diğer böceklerle karşılaştırdığımızda 5 kat daha hassastırlar bunu lehimize çevirmek mümkün.

Hemen hemen herkes tarçın kokusuna bayılır ancak karıncalar tarçından nefret ederler tarçın yağı veya toz tarçını karıncaların evinizi girdiği yolun üstüne dökerek onları kaçırabilirsiniz.

Yarım çay kaşığı toz tarçın veya tarçın yağının bir bardak suyun içine dökün karışıma pamuk bandırarak karıncaların geçtiği yerlere sürün

Bir diğer yöntem de pencereleri kapı girişlerine ve evin diğer girişlerine Çubuk tarçın bırakmak son bir yöntemde sprey şişesine tarçın yağı ve su ekleyip bunu karıncaların geçtiği yolların üstüne püskürtmek

Arnavut Biberi ile Karıncalardan Kurtulma

Arnavut biberi de karıncaların kaçmasına yardımcı olabilir. Büyük bir tencerede su kaynatın. Su Kaynadıktan sonra içine Arnavut biberi atıp bir sürede kaynatmaya devam edin. Son olarak bu suyu karıncaların sık geçtiği yerlere azar azar dökün.

Sirke ile Karıncalardan Kurtulma

Karıncaların bir diğer nefret ettiği şey de sirkedir. Sirke aynı zamanda temizlik yapmak içinde kullanıldığında bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Sprey şişenin içine su sirke limon suyu ekleyin günde 1 kez karışımı karıncaların geçtiği yerlere sıkın bir süre sonra karıncaların kaçtığını göreceksiniz.

Su ile ile Karıncalardan Kurtulma

Eğer evinizin belirli bir bölgesine karıncalar akın etmişse su yardımıyla onları kaçırabilirsiniz. Eğer karıncaları bahçenizin girişinde yakaladıysanız hortumla su fışkırtmadan karıncalara su dökün. Merak etmeyin karıncalar su ile temas etmeleri halinde ölmeyeceklerdir. Sadece onları püskürteceksiniz.

Temizlik ile Karıncalardan Kurtulma

Karıncalar buzlukları hazinenin izini kaybetmemek için kendilerince iz bırakırlar, yaptıkları en sık yöntemde geldikleri Yolları koku bırakmak. Sprey şişenin yarısını suyla yarısını sirke ile doldurun. Son olarak birkaç damla da deterjan damlatın. Karıncaların geldikleri yolu üzerine çatlaklara ve deliklere spreyi sıkın. Karıncaları kimyasal karışımlarla evden kovmak de mümkün ancak hem evinize kimyasal bulaştırmış olacaksınız hem de minik canlıların ölümüne neden olacaksınız. Karıncalara zarar vermeden onları evden çıkartmanın doğal yöntemlerini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.

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