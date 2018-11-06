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Karın şişkinliğine dikkat

Çocukluk çağının en sık rastlanan kanseri olan löseminin belirtileri birçok sıradan çocuk hastalığında da görülebiliyor. Uyarıcı olması gereken belirtilerden biri de karın şişliği.

06 Kasım 2018 Salı 19:25
Karın şişkinliğine dikkat


Belirtiler konusunda dikkatli olmak löseminin erken dönemde teşhis ve tedavi edilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Lösemi, öncü kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkmakta.. Kemik iliğinde bulunan herhangi bir öncü kan hücresi lösemik hücreye dönüşebilmekte..

Bununla birlikte en sık rastlanan beyaz kan hücrelerinden kaynaklanan lösemi gelişimidir. Lösemi hücreleri hızla ve kontrolsüz çoğalmaktadır.

Ayrıca ölmeleri gereken dönemde ölmeyen bu hücreler, kemik iliğini normal kan hücrelerinin üretimini engelleyecek şekilde işgal etmekte ve buradan kana karışmaktadır.

Kan yoluyla vücudun lenf bezleri, dalak, karaciğer, beyin, omurilik, testisler gibi diğer organlarına da yerleşmektedirler.

Kontrolsüz çoğalmaya devam eden lösemi hücreleri bu organların da görevlerini yerine getirmelerine engel olur.

RİSKİ ARTIRANLAR

Erişkinlerde görülen kanserlerin tütün, şişmanlık, hareketsizlik gibi bilinen birçok risk faktörü olmasına rağmen çocukluk çağı lösemileri için bilinen birkaç risk faktörü mevcuttur.

Genetik risk faktörleri arasında; çocuğun down sendromu, Li-Fraumeni sendromu, nörofibromatozis, fankoni aplastik anemisi olması sıralanabilir. Ayrıca bağışıklık sistemini ilgilendiren bazı problemler de çocuğun lösemiye yakalanma riskini artırmaktadır.

Yanı sıra kardeşinde lösemi varlığı olan çocuklarda lösemi görülme riskini 2-4 kat daha fazladır.

Ailedeki erişkinlerde lösemi olması ise çocukta lösemi görülme riskini etkilemez.

Çocuklarda lösemi riskini artıran çevresel faktörler; radyasyon, kemoterapi, kimyasallara maruz kalma, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımı olarak sıralanabilir.

DİĞER HASTALIKLARA BENZEYEBİLİR

Belirtiler, lösemi dışında birçok sıradan çocuk hastalığında da görülebilmektedir. Onun için çocukta şüphe edilen belirtiler olması durumunda bu konuda uzman bir hekime başvurulmalı..

Lösemi olan çocuklarda kırmızı kan hücreleri üretilemediği için en sık görülen belirtilerin başında halsizlik ve güçsüzlük gelmektedir.

Diğer belirtiler

Üşüme, baş ağrısı, nefes darlığı ve solukluk olarak sıralanabilir.

Bu çocuklarda sağlıklı beyaz kan hücreleri üretilemediği için enfeksiyonlara karşı dirençleri çok düşüktür. Ayrıca kolayca morarma ve kanamalar, sık ve ciddi burun ve diş eti kanamaları oluşmaktadır.

Lösemik hücrelerin kemiğin ve eklemin içinde çoğalmasıyla sıklıkla ağrılar ortaya çıkar.

Karaciğer ve dalak da bu hücreler tarafından işgal edildiğinden bu organlar büyür ve karın şişliği oluşur.

Bazı lösemiler lenf bezlerinin de büyümesine yol açmaktadır.

Bunlar dışında nefes darlığı, yüz ve kollarda ödem, kusma, havale, döküntü gibi çok çeşitli yakınmalar da lösemi işareti olabilmektedir.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 19:25
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