Karın şişkinliği masum sanılmasın! Kalpten gelen sessiz uyarı olabilir

Karın bölgesinde hissedilen şişkinlik ve rahatsızlık, birçok kişi tarafından yalnızca mide ve bağırsaklarla ilgili sorunlara bağlanmaktadır. Ancak tıbbi uzmanlar, bu tür fiziksel belirtilerin bazen çok daha ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabileceğine dikkat çekmektedir. Kardiyolog M. Sampayo, Metropoles'e yaptığı açıklamada, karın şişkinliğinin sindirim sistemindeki aksaklıkların dışında, kalp ve damar hastalıklarıyla da ilişkili olabileceğini belirtmiştir. Bu bağlamda, belirtilen rahatsızlığın göz ardı edilmemesi ve ciddi bir sağlık sorununun ön habercisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Kalp hastalıklarının gizli belirtileri

Kardiyolog M. Sampayo'ya göre, kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkışında, çoğu zaman dikkat çekilmeyen ve hafif görülen birçok belirti bulunmaktadır. Karın şişkinliğinin yanı sıra, gece saatlerinde aşırı terleme yaşanması, bacaklarda şişlik ve ödem oluşumu, sık sık baş dönmesi hissi, göğüs bölgesinde ağrılı veya rahatsız edici duygular, nefes almada zorluk çekmek ve hızlı kalp atışları bu belirtiler arasında yer almaktadır. Ayrıca kandaki kolesterol ve şeker seviyesinin normalin üzerinde olması, kan basıncının sürekli yüksek kalması da kalp sağlığının tehlikede olduğunun işaretleri olarak kabul edilmektedir. Bu tür belirtilerin ortaya çıkması durumunda, hastalar derhal bir doktor tarafından muayene edilmeli ve gerekli teşhis testleri yapılmalıdır. Uzman, bu belirtilerin hiçbirinin hafife alınmaması ve doktor ziyaretinin ertelenmemesi gerektiğini önemle vurgulamıştır.

Hareketsiz yaşamın kalp sistemine verdiği zarar

Kardiyoloji alanında çalışan bir diğer uzman olan L. Sant'Ana, hareket eksikliğinin insan vücudunun en önemli organlarından biri olan kalp ve damar sistemine ciddi şekilde zarar verdiğini hatırlatmıştır. Özellikle modern yaşamın getirdiği uzun süreli oturma alışkanlığı, kan dolaşımını önemli ölçüde kötüleştirmektedir. Bu durum, vücutta kilo alımını hızlandırırken, aynı zamanda insülin direncini de ağırlaştırmaktadır. İnsülin direncinin artması, kalp ve damarlara gelen yükü ciddi biçimde artırmakta ve çeşitli kardiyovasküler sorunların ortaya çıkma riskini yükseltmektedir. Dolayısıyla, sedanter yaşam tarzı, kalp hastalıklarının gelişiminde önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Uzmanlar, bu nedenle düzenli fiziksel aktivite ve hareket etme alışkanlığının, kalp sağlığını korumada ne kadar kritik bir rol oynadığını vurgulamaktadırlar.

Sonuç olarak, karın şişkinliği gibi görünüşte basit belirtiler bile, ciddi kalp hastalıklarının uyarı işaretleri olabilmektedir. Sağlık açısından herhangi bir şüphe veya belirti hissedildiğinde, gecikmeden tıbbi profesyonellere danışılması ve gerekli kontrollerin yapılması, ciddi hastalıkların erken teşhisinde ve tedavisinde hayat kurtarıcı olabilmektedir.