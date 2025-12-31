  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

2025’te hem tarlada hem de markette fiyatı tavan yaptı Zam şampiyonu

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Mossad'dan İranlı protestoculara mesaj:Sizinleyiz. Siyonist 'gemi azıya aldı'

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Gündem Karın etkili olduğu Bolu Dağı'ndan yeni haber
Gündem

Karın etkili olduğu Bolu Dağı'ndan yeni haber

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Karın etkili olduğu Bolu Dağı'ndan yeni haber

Bolu Dağı'ndan ağır tonajlı araçlar geçmeye başladı. Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı kesiminde ulaşım normal seyrediyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara ve İstanbul istikametleri ağır tonajlı araçların ulaşımına açıldı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımın devamlılığı için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bu arada yolun Ankara istikameti, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürüldü.

 

Yağışın etkisini artırması nedeniyle olası trafik kazaları ve araç kaymalarının önüne geçilmesi için yolun İstanbul istikameti de ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Güzergahta ilerleyen ağır tonajlı araçların, polis ekiplerince Bolu kesimi Elmalık Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasından geçişine izin verilmedi.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yapmasının ardından D-100 kara yolunun her iki yönü ağır tonajlı araçların ulaşımına açıldı.

Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı kesiminde ulaşım normal seyrediyor.

İstanbul yarın kar yağacak mı? İstanbul hava durumu güncel…
İstanbul yarın kar yağacak mı? İstanbul hava durumu güncel…

Yaşam

İstanbul yarın kar yağacak mı? İstanbul hava durumu güncel…

Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi
Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

Gündem

Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Yaşam

Başkentte gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı
AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

Gündem

AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Gündem

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşet..
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı
Gündem

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23