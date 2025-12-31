  • İSTANBUL
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Tavuk çorbası hem leziz hem şifası yüksek: Hastalıklara kalkan leziz tavuk çorbası nasıl yapılıyor? Yemeye doyamayacaksınız

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Tavuk çorbası hem leziz hem şifası yüksek: Hastalıklara kalkan leziz tavuk çorbası nasıl yapılıyor? Yemeye doyamayacaksınız

Tavuk çorbası, kış aylarında tüketilen ve özellikle hastalıklara karşı uyaran uzmanlar Tavuk çorbasının koruyucu etkisi olduğuna yazdı. Birkaç dokunuşla yapıldığında ise bu şifalı çorbanın şifasını kat kat artırmak mümkün diyerek ilan ettiler. Peki, yemeye doyamayacağınız tavuk çorbasını şifaya dönüştüren o dokunuşlar neler, ayrıntılar ortaya çıktı.

#1
Tavuk çorbası hem leziz hem şifası yüksek: Hastalıklara kalkan leziz tavuk çorbası nasıl yapılıyor? Yemeye doyamayacaksınız

Mükemmel bir tavuk çorbası hikayesi, ona sadece bir yemek temeli olarak değil, içindeki tavuk veya sebzenin tüm şifasını barındıran yoğun bir öz hâline getirilmesiyle başlar. Hem leziz hem şifası yüksek bir tavuk çorba yapmanın asıl sırrı ise uzun süren ve çok yavaş ilerleyen o durgun pişme sürecinde saklıdır.

#2
Tavuk çorbası hem leziz hem şifası yüksek: Hastalıklara kalkan leziz tavuk çorbası nasıl yapılıyor? Yemeye doyamayacaksınız

Tavuk çorbası aşırı yüksek sıcaklıkta fokur fokur kaynamalardan kaçınmak gerekir. Tavuk çorbasını kaynatırken su, yüzeyinde ancak belli belirsiz bir hareketlenme olacak kadar sakin kalmalıdır. Kabarcıkların dipten çekingen bir tavırla, ağır ağır yükseldiği bu "kaynama eşiği" yöntemi, proteinleri sertleştirip hapsetmeden kemik, kıkırdak ve et dokusundan kolajeni, mineralleri ve amino asitleri en saf haliyle çekip almanızı sağlar.

#3
Tavuk çorbası hem leziz hem şifası yüksek: Hastalıklara kalkan leziz tavuk çorbası nasıl yapılıyor? Yemeye doyamayacaksınız

Tavuk çorbasının daha şifalı olması için bağ dokusunun bulunduğu sırt, kanat, boyun gibi kısımların kullanılması gereklidir. Bu kısımları kaynatmadan önce altın kahverengi olana kadar fırında önceden pişirilmeleri faydalı olabilir. Yapılan bu karamelizasyon işlemi önemlidir.

#4
Tavuk çorbası hem leziz hem şifası yüksek: Hastalıklara kalkan leziz tavuk çorbası nasıl yapılıyor? Yemeye doyamayacaksınız

Çorbayı zenginleştirmek için kullanılan sebzeler (soğan, havuç, kereviz) de doğrudan kesilip atılmamalıdır.

#5
Tavuk çorbası hem leziz hem şifası yüksek: Hastalıklara kalkan leziz tavuk çorbası nasıl yapılıyor? Yemeye doyamayacaksınız

ŞİFA, KALKAN LOKANTA USULÜ ŞİFALI TAVUK ÇORBASI TARİFİ Malzemeler Tavuk suyu için: 1 adet bütün tavuk (veya 2-3 adet kalçalı but - kemikli olması lezzet için şarttır) 1 adet kuru soğan (ikiye bölünmüş) 1 adet havuç (iri doğranmış) 2 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı tane karabiber 2,5 - 3 litre soğuk su Çorba için: 1 çay bardağı tel veya arpa şehriye Haşlanan tavuğun didilmiş etleri 1 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı sıvı yağ Tuz Terbiyesi için: 1 adet yumurta sarısı 3 yemek kaşığı yoğurt Yarım limonun suyu 1 yemek kaşığı un (silme)

#6
Tavuk çorbası hem leziz hem şifası yüksek: Hastalıklara kalkan leziz tavuk çorbası nasıl yapılıyor? Yemeye doyamayacaksınız

YAPILIŞI Tavuğu tencereye alın. Üzerine soğuk suyu ekleyin. İçine soğan, havuç, sarımsak ve tane karabiberi atın. Su kaynamaya başladığında üzerinde oluşan köpükleri mutlaka bir süzgeçle alın. Ardından altını kısın ve bir önceki soruda konuştuğumuz gibi "çekingen kabarcıklar" çıkacak şekilde, yaklaşık 1 - 1,5 saat yavaşça pişirin. Pişen tavukları sudan çıkarıp etlerini ince ince didikleyin. Tavuk suyunu ise içindeki sebze ve tortulardan arındırmak için ince bir süzgeçten geçirin. Bu, çorbanızın berrak olmasını sağlar. Tencereye yağları alın, şehriyeleri ekleyip hafifçe (rengi çok dönmeden) kavurun. Üzerine hazırladığınız sıcak tavuk suyunu (yaklaşık 1,5 litre) ilave edin. Şehriyeler yumuşayana kadar pişirin. Ardından didiklediğiniz tavuk etlerini tencereye ekleyin. Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu pürüzsüz olana kadar çırpın. Çorbanın kaynayan suyundan bir kepçe alıp yavaşça terbiyeye ekleyin (ılıştırma yapın). Bu adım terbiyenin kesilmemesi için çok önemlidir. Ilıştırdığınız terbiyeyi tencereye sicim gibi ince akıtarak dökerken bir yandan da çorbayı hızlıca karıştırın.

#7
Tavuk çorbası hem leziz hem şifası yüksek: Hastalıklara kalkan leziz tavuk çorbası nasıl yapılıyor? Yemeye doyamayacaksınız

Birkaç taşım daha kaynatıp tuzunu ekleyin (tuzu en son eklemek terbiyenin kesilme riskini azaltır). Üzerine bolca karabiber ve ince kıyılmış maydanoz serperek sıcak servis yapın. Eğer daha aromatik bir tat isterseniz, tereyağında hafifçe yaktığınız pul biberi üzerinde gezdirebilirsiniz.

