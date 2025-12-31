Selma Savcı Giriş Tarihi: Tavuk çorbası hem leziz hem şifası yüksek: Hastalıklara kalkan leziz tavuk çorbası nasıl yapılıyor? Yemeye doyamayacaksınız
Tavuk çorbası, kış aylarında tüketilen ve özellikle hastalıklara karşı uyaran uzmanlar Tavuk çorbasının koruyucu etkisi olduğuna yazdı. Birkaç dokunuşla yapıldığında ise bu şifalı çorbanın şifasını kat kat artırmak mümkün diyerek ilan ettiler. Peki, yemeye doyamayacağınız tavuk çorbasını şifaya dönüştüren o dokunuşlar neler, ayrıntılar ortaya çıktı.