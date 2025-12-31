Tavuk çorbası hem leziz hem şifası yüksek: Hastalıklara kalkan leziz tavuk çorbası nasıl yapılıyor? Yemeye doyamayacaksınız

YAPILIŞI Tavuğu tencereye alın. Üzerine soğuk suyu ekleyin. İçine soğan, havuç, sarımsak ve tane karabiberi atın. Su kaynamaya başladığında üzerinde oluşan köpükleri mutlaka bir süzgeçle alın. Ardından altını kısın ve bir önceki soruda konuştuğumuz gibi "çekingen kabarcıklar" çıkacak şekilde, yaklaşık 1 - 1,5 saat yavaşça pişirin. Pişen tavukları sudan çıkarıp etlerini ince ince didikleyin. Tavuk suyunu ise içindeki sebze ve tortulardan arındırmak için ince bir süzgeçten geçirin. Bu, çorbanızın berrak olmasını sağlar. Tencereye yağları alın, şehriyeleri ekleyip hafifçe (rengi çok dönmeden) kavurun. Üzerine hazırladığınız sıcak tavuk suyunu (yaklaşık 1,5 litre) ilave edin. Şehriyeler yumuşayana kadar pişirin. Ardından didiklediğiniz tavuk etlerini tencereye ekleyin. Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu pürüzsüz olana kadar çırpın. Çorbanın kaynayan suyundan bir kepçe alıp yavaşça terbiyeye ekleyin (ılıştırma yapın). Bu adım terbiyenin kesilmemesi için çok önemlidir. Ilıştırdığınız terbiyeyi tencereye sicim gibi ince akıtarak dökerken bir yandan da çorbayı hızlıca karıştırın.