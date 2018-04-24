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Karın düzleştiren egzersizler

Deniz sezonu açılmadan karın ve bel çevrenizdeki yağlardan kolayca kurtulmak ister misiniz? İşte karın düzleştiren egzersizler...

24 Nisan 2018 Salı 23:16
Karın düzleştiren egzersizler

Neredeyse her kadının şikayetçi olduğu göbek bölgesindeki yağlardan, günlük egzersizlerle kurtulabilirsiniz.İşte karın düzleştiren egzer Özellikle yaz aylarının yaklaştığı bu günlerde kışın rehavetini atmak ve baharın verdiği enerjiyi değerlendirmek için düzenli egzersizler uygulayabilirsiniz. Vücudun en fazla yağ biriktiren bölgesi olan karın ve bel çevrenizi, aşağıdaki 3 egzersizle dümdüz bir hale getirebilirsiniz.

İşte karın düzleştiren egzersizler:

ABDOMİNAL BÜKÜLME

Sırtüstü yatarak dizlerinizi bükün ve kollarınızı avuç içleri birbirine bakacak şekilde havaya uzatın. Nefes alırken hareketleri hazırlandırın ve verirken vücudunuzu biraz havaya kaldırın.

LATERAL BÜKÜLME

Yan yatın ve kolunuzu başınızın altına koyun. Diğer kolunuz yerde dursun ve nefes alırken başınızın altındaki kolunuz ile gövdenizi yukarı kaldırın. Nefesinizi verirken kolunuzu ve gövdenizi yavaşça yere indirin.

DENİZ YILDIZI

Sırtüstü yatın ve dizlerini 90 derece bükerek ayaklarınızı kaldırın. Nefes alırken kollarınızı avuç içleri birbirine bakacak şekilde havaya uzatın. Nefes verirken kollarınızı başınızın iki yanına getirin ve bacaklarınızı ileri doğru açın.

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 23:16
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