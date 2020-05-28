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Aktüel

Karın ağrısıyla hastaneye başvuran kadından 5,5 kilogram tümör çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:11:18 -
Karın ağrısıyla hastaneye başvuran kadından 5,5 kilogram tümör çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde hastaneye ağrı şikayetiyle başvuran kadının karnından 5,5 kilogramlık tümör çıkarıldı.

Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kasım Arık, Çanakkale'de yaşayan kanser tanılı hasta H.D'nin, karın ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle hastanelerine başvurduğunu belirtti.

Tedavisini üstlendikleri hastayı ameliyata aldıklarını aktaran Arık, "Tümör nedeniyle hastamızın sindirim sistemi de durma noktasına gelmişti. Bize başvurduğu gün ameliyata aldığımız hastanın karnından 5,5 kilogram ağırlığında kitle çıkardık." dedi.

Arık, tümörün ayrıntılı tanı için patolojik değerlendirmeye alındığı bilgisini vererek, "Kanserin yaptığı baskı nedeniyle tüm ince bağırsaklar tamamen küçülmüş ve incelmişti. Bu nedenle ikinci bir operasyonla bu sorun da giderildi." diye konuştu,

Ameliyattan 6 gün sonra hastanın taburcu edildiğini kaydeden Arık, H.D'nin tedavi ve takibinin aynı hastanenin onkoloji biriminde yapıldığını aktardı.

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