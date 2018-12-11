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Karın ağrısı zehirlenme belirtisi olabilir

Çocuklarda karın ağrısı solunum sistemi hastalığı, idrar yolları sorunu, kan hastalığı ya da merkezi sinir sistemine ait bir durumla ilgili olabilir.

11 Aralık 2018 Salı 18:59
Karın ağrısı zehirlenme belirtisi olabilir

Karın ağrısı şikâyeti olan çocukların mutlaka çok geniş bir rahatsızlık yelpazesi hatırlanarak teşhis değerlendirmesi yapılması gerekiyor.

Apandisitten şüphelenen anne ve babaların, çocuklarının karın ağrısını geçirmek için evde asla ağrı kesici vermemesi gerekiyor. Ayrıca soğutma ya da sıcak uygulama yapılmamalı. Bu tür yollarla çocuğun karın ağrısı baskılamadan doğrudan doğruya hastaneye götürülmesi en doğrusudur.

Karın ağrısı farklı yöntemlerle baskılanmaya çalışılarak zaman kaybedildiğinde apandisit patlıyor ve içinde biriken çok sayıda mikroorganizma kanı zehirlemeye başlıyor..

Göbek çevresinde başlayan, genellikle 6-8 saat sonra sağ alt kasığa yerleşen ağrı ile ağrı başladıktan sonra görülen kusma, iştahsızlık ve halsizlik, apandisite işaret ediyor. Apandisit, toplum genelinde yüzde 7 oranında görülürken, karşılaşılan tüm hastaların yüzde 1’ini 0-15 yaş arası çocuklar oluşturuyor..

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:59
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